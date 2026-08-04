Kích hoạt gói tín dụng 220.000 tỷ đồng và loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bứt tốc

Ảnh: VGP

T iếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng trọng tâm, trọng điểm

Trả lời câu hỏi của báo chí về kịch bản điều hành để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỉ giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tăng trưởng 6 tháng đầu năm cả nước đã đạt 8,18%. Để cả năm chúng ta có thể giữ mức tăng trưởng 2 con số, nhiệm vụ đối với 6 tháng còn lại của năm 2026 là rất lớn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Trong bối cảnh này, Bộ Tài chính cùng với các bộ ngành đã tham mưu cho Chính phủ các kịch bản tăng trưởng. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 180 ngày 18/7/2026, trong đó đồng bộ các giải pháp ứng với các kịch bản khác nhau, có thể linh hoạt trong điều hành kinh tế. Theo đó:

Thứ nhất, về chính sách tài khóa, sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp. Điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay, phù hợp với diễn biến giá của thế giới. Và đặc biệt, Chính phủhoàn thành việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025 và phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đến các bộ ngành, địa phương, đến các dự án.

Một trong những nội dung quan trọng trong chính sách tài chính là trong năm 2026 sẽ tăng lương cơ sở. Ngành tài chính đã phối hợp và cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở cho năm 2026. Trong phiên họp Chính phủ tháng 7, Chính phủ phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 sẽ tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Thứ hai, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải khai thác tối đa các nguồn lực nguồn lực sẵn có, những dư địa kết hợp với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực tự chủ dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với những giải pháp và chính sách rất cụ thể của Chính phủ vừa qua, với những kịch bản tăng trưởng chi tiết, chúng ta sẽ đạt được kết quả và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho cả năm 2026”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Big 4 đăng ký số tiền 220.000 tỷ đồng để cho vay gói ưu đãi

Bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến chính sách tiền tệ cũng như công tác phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, về chính sách tiền tệ, NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp, công cụ để cung ứng vốn cho nền kinh tế, trong khi đó vẫn phải đảm bảo mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và giữ an toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà.

Thứ nhất về thanh khoản, NHNN luôn đảm bảo thanh khoản thanh toán cho thị trường liên ngân hàng bằng các công cụ, biện pháp như thị trường mở hàng ngày, cung ứng vốn cho các tổ chức tín dụng với các kỳ hạn, khối lượng rất linh hoạt theo yêu cầu của thị trường.

Về lãi suất, NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành để điều chỉnh cho các tổ chức tín dụng tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí hợp lý. Kết quả là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định và duy trì ở mức hợp lý, thanh khoản tốt.

Về tỉ giá, NHNN đã điều hành tỉ giá linh hoạt và phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần giảm thiểu các cú sốc bên ngoài và phối hợp đồng bộ các công cụ giải pháp khác như lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hay thanh khoản của đồng Việt Nam nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt và tỉ giá cơ bản ổn định, ở mức ngang bằng mức cuối năm ngoái. Ngày hôm nay, Đồng Việt Nam có lên giá nhẹ, tức là tỉ giá có giảm so với cuối năm 2025.

So với đồng tiền của các nước trong khu vực và một số nước đồng tiền chính trên thế giới, đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất. Rõ ràng với tỉ giá ổn định như vậy, chúng ta đã hạn chế được mức thấp nhất yếu tố lạm phát nhập khẩu do tỉ giá. Các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thanh khoản ngoại tệ được đảm bảo.

Về tín dụng, NHNN triển khai các giải pháp, chính sách như có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các ngân hàng thương mại cấp tín dụng đối với các dự án lớn, đặc biệt là 18 dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm có tính chất lan tỏa, liên kết và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, kinh tế địa phương. Đồng thời, NHNN điều chỉnh tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 30% đến 40%, tạo thêm dư địa cho việc cấp tín dụng không chỉ ngắn hạn mà trung dài hạn cho các dự án trọng điểm của đất nước hoặc của các địa phương.

Về phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, NHNN tạo dư địa cân đối vốn cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng góp phần phát triển kinh tế. Mới đây, ngày 30/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỉ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước từ 20% đến 50% để tạo thêm dư địa cho các ngân hàng thương mại trong cấp tín dụng và chính sách này áp dụng trong 2 năm, từ 1/8 năm nay cho đến hết ngày 31/7/2028.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã họp và chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại, trong đó phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các ngân hàng thương mại nhà nước để chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi, giảm lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên. Đến nay, các ngân hàng thương mại nhà nước (4 ngân hàng thương mại nhà nước) đã đăng ký số tiền 220.000 tỷ đồng để cho vay gói ưu đãi này. Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các ngân hàng có thể triển khai sớm trong một vài ngày tới.

Với các giải pháp đồng bộ như vậy, đến ngày 29/7 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng và so với cuối năm ngoái tăng 8,38%. Cơ cấu tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các ngành, lĩnh vực động lực của nền kinh tế theo đúng chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước để trong những tháng cuối năm điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm: Đảm bảo ổn định thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng và ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.