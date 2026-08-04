Ngân hàng khóa tài khoản vĩnh viễn đối với trường hợp sau

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã đưa ra thông báo chính thức về việc rà soát và đóng các tài khoản không hoạt động. Đợt thanh lọc này nhắm trực tiếp vào những tài khoản thanh toán không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong vòng 24 tháng liên tục tính đến ngày 30 tháng 6.

Đặc biệt, các tài khoản có số dư thấp hơn mức phí quản lý không hoạt động, tương đương dưới 20.000 đồng cũng nằm trong diện bị đóng đợt này. Quá trình dọn dẹp dữ liệu của NCB sẽ diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 8. Nếu không có yêu cầu giữ lại từ phía người dùng, ngân hàng sẽ tự động đóng tài khoản theo quy định mà không cần gửi thông báo riêng lẻ đến từng cá nhân.

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Không chỉ riêng NCB, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng vừa phát đi thông điệp tương tự đến người dùng cá nhân. Nhà băng này sẽ xử lý các tài khoản thanh toán không còn số dư và hoàn toàn im ắng trong suốt 12 tháng qua. Hạn chót để khách hàng phản hồi là ngày 29 tháng 7, và ngay sau đó vào ngày 30 tháng 7, hệ thống LPBank sẽ tự động đóng những tài khoản không đạt yêu cầu.

Trước đó, một loạt các tổ chức tín dụng khác cũng đã tiến hành những đợt tổng rà soát để loại bỏ các tài khoản rác, tài khoản có số dư bằng 0 đồng hoặc không đạt mức tối thiểu. Thay vì lập tức đóng tài khoản, một số nơi chọn giải pháp áp dụng chính sách thu phí quản lý khoảng 11.000 đồng mỗi tháng đối với các tài khoản ngủ đông nhằm thúc đẩy khách hàng chú ý hơn đến việc quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả.

Động thái quyết liệt này của các ngân hàng là một phần trong kế hoạch lớn của Ngân hàng Nhà nước nhằm làm sạch và minh bạch hóa cơ sở dữ liệu khách hàng. Để tránh việc tài khoản bất ngờ bị vô hiệu hóa, người dùng được khuyến cáo nên nhanh chóng kiểm tra lại trạng thái các thẻ và tài khoản ngân hàng đang sở hữu. Nếu vẫn muốn duy trì sử dụng, bạn chỉ cần thực hiện một giao dịch tài chính đơn giản như nạp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản đó để hệ thống tự động ghi nhận trạng thái hoạt động trở lại.

Đối với những trường hợp cần hỗ trợ chuyên sâu hơn, khách hàng nên chủ động liên hệ trực tiếp với chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ngân hàng trước thời hạn đóng tài khoản để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời.

Tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến có quy định, các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên (tính từ thời điểm phát sinh giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản thanh toán) sẽ bị ngân hàng chủ động đóng tài khoản, trừ trường hợp có thỏa thuận trước với khách hàng. Sau khi đóng tài khoản, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu.

Theo ban soạn thảo, có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả. Hiện nay, quy định về xử lý tài khoản không hoạt động trong thời gian dài chỉ nêu theo hướng ngân hàng phải thỏa thuận với khách hàng. Nhưng đối với trường hợp không thỏa thuận được với chủ tài khoản thì các ngân hàng chưa có cơ chế để xử lý.