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Cơ quan Thuế yêu cầu BIDV, Agribank, VietinBank... trích tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng của các cá nhân sau

| | Kinh tế số

Người nộp thuế cần chú ý thông tin này từ cơ quan thuế.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 3/8, Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang đã đăng tải loạt Quyết định số 393-401/QĐ-TCS6 ngày 31/7/2026 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.

Lý do bị cưỡng chế được cơ quan Thuế đưa ra là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Danh sách đực tổng hợp từ các Quyết định số 393-401/QĐ-TCS6 ngày 31/7/2026 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang như sau:

Tên người nộp thuếTrích tiền từ tài khoản được mở tạiSố tiền bị cưỡng chế
Trần Quang BắcNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang271.690.854 đồng
Nguyễn Tiến BậcNgân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang52.695.075 đồng
Nguyễn Văn HưngNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang133.638.791 đồng
Hoàng Thị ThêmNgân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam175.711.077 đồng
Nguyễn Văn HùngNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hà Giang752.043.219 đồng
Lưu Thị DungNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang685.523.931 đồng
Nguyễn Khắc SinhNgân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang1.000.277.122 đồng
Lưu Thị DungNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang685.523.931 đồng
Nguyễn Khắc SinhNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang1.000.277.122 đồng

Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng thực hiện trich tiền từ tài khoản/phong tỏa tài khoản ngân hàng đã được nêu trong Quyết định và các tài khoản khác (nếu có) của người nộp thuế trong danh sách trên.

Quyết định nêu rõ: Các ngân hàng có trách nhiệm thực hiện phong tỏa tài khoản đối với số tiền bị cưỡng chế đã nêu, thông báo bằng phương thức điện tử đến cơ quan quản lý thuế về số dư tài khoản sau khi phong tỏa.

Các ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản đối với số tiền bị cưỡng chế đã nêu để nộp vào tài khoản số 7111 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang mở tại Phòng Giao dịch số 20 - Kho bạc Nhà nước khu vực VIII.

Trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, các ngân hàng thực hiện trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích chuyển số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ trên quyết định cưỡng chế.

Trước khi thực hiện trích tiền theo quyết định cưỡng chế, ngân hàng phải thông báo cho Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang bằng phương thức điện tử qua hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài (hoặc theo địa chỉ email: vkhuyen01@gdt.gov.vn, số điện thoại: 0365.123.657, tên cán bộ quản lý: Vũ Khánh Huyền).

Cơ quan thuế sẽ cập nhật dữ liệu trên hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngay khi có sự thay đổi về số tiền thuế nợ bị cưỡng chế.

Các ngân hàng có trách nhiệm tra cứu dữ liệu về số tiền thuế nợ còn phải thực hiện cưỡng chế tại hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi thực hiện trích tiền.

Đối với các cá nhân trong danh sách, cơ quan Thuế yêu cầu nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định.﻿

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