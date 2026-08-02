Thực hiện giao dịch chuyển khoản 30 triệu đồng cho vợ, ngay hôm sau người đàn ông SN 1992 báo Công an

Công an xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 29/7, Công an xã Ba Động đã tiếp nhận trình báo của anh N.B.Đ (sinh năm 1992, trú tại xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi) về việc tối ngày 28/7, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền cho vợ, do nhập sai thông tin người nhận nên anh đã chuyển khoản nhầm số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản của anh T.T.L (sinh năm 1988, trú tại xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ba Động nhanh chóng xác minh và liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền để tuyên truyền, vận động hoàn trả lại số tiền đã chuyển nhầm. Với sự hướng dẫn của lực lượng Công an và tinh thần thiện chí giữa hai bên, việc trao trả lại số tiền đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Khi nhận lại số tiền của mình, anh N.B.Đ bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh T.T.L và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ba Động vì tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ tận tình và nhanh chóng người dân giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Qua vụ việc trên, Công an xã Ba Động khuyến cáo người dân trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, tên chủ tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trong trường hợp phát hiện chuyển khoản nhầm vào tài khoản của bản thân, người dân không nên tự ý chuyển trả lại số tiền trên mà cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.