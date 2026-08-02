Hơn 14.000 người đăng ký Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Theo thống kê của Bộ Nội Vụ, có hơn 14.000 người đã đăng ký tìm việc trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia sau 3 tháng thử nghiệm. Ngoài ra nền tảng này đã có trên 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 300.000 vị trí việc làm.

Điểm nổi bật của Sàn giao dịch việc làm quốc gia là toàn bộ thông tin của người lao động và doanh nghiệp đều được xác thực thông qua định danh điện tử VNeID, góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế thông tin giả mạo và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Đồng thời, dữ liệu được kết nối thống nhất trên phạm vi toàn quốc, khắc phục tình trạng phân tán, tạo điều kiện để điều tiết nguồn nhân lực linh hoạt hơn giữa các vùng, miền.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ hỗ trợ kết nối hồ sơ người lao động với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác hơn; đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo xu hướng phát triển của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi số.

Đây cũng là tiền đề để dự báo xu hướng phát triển của thị trường lao động trong cả nước. Dự kiến cuối năm nay Sàn sẽ hoàn thiện phiên bản chính thức, đưa vào vận hành với đầy đủ tính năng.