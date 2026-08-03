Google bắt tay Zalo, 80 triệu người dùng Việt Nam hưởng lợi

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên ra mắt Trang thông tin Trung tâm an toàn nhằm hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 06/08. Mục đích của Trang thông tin hướng đến việc tổng hợp kiến thức, công cụ và hướng dẫn người dùng chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Kết hợp sức mạnh công nghệ từ hệ sinh thái Google và khả năng tiếp cận hơn 80 triệu người Việt của Zalo, Trung tâm an toàn được xây dựng như một cẩm nang an toàn số dành cho người Việt. Không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng, trang thông tin hướng đến việc nâng cao nhận thức giúp hình thành thói quen bảo vệ bản thân và gia đình.

Bên cạnh đó, chiến dịch còn giới thiệu hệ thống giải pháp bảo mật đến từ cả Google và Zalo nhằm hỗ trợ người dùng chủ động phòng vệ trong các hoạt động hàng ngày trên môi trường Internet.

Được thiết kế với nội dung trực quan, ngôn ngữ gần gũi và dễ tiếp cận, trang Trung tâm an toàn hệ thống lại các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay. Từ đó, hướng dẫn cách nhận diện, xử lý và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp.

Các kịch bản và quy trình lừa đảo trực tuyến phổ biến như lừa đảo tình cảm, đầu tư; mạo danh cơ quan nhà nước hay gửi tập tin, link có chứa mã độc để tấn công người dùng được trình bày sinh động và dễ hiểu, giúp người dùng có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng. Với mỗi hình thức lừa đảo, Trung tâm an toàn còn đưa ra các gợi ý hành động để người dùng có thể nhận diện các “bẫy” điển hình, chủ động bảo vệ cho bản thân và gia đình tốt hơn.

Bên cạnh đó, Trung tâm an toàn khuyến nghị người dùng ghi nhớ ba nguyên tắc cốt lõi để giảm thiểu rủi ro trên không gian mạng: cảnh giác khi giao tiếp với người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân dù qua tin nhắn hay cuộc gọi; cẩn trọng khi giao dịch chuyển tiền trên các nền tảng chưa được xác thực; luôn xác minh thông tin bằng cách gọi đến đường dây nóng của cơ quan nhà nước gần nhất hoặc gọi video cho người thân.

Nhận diện rủi ro chính là bước đầu, để giúp người dân trở thành “công dân số thông thái”, hợp tác chiến lược giữa Zalo và Google hướng đến thiết lập những công cụ phòng vệ thực tiễn. Từ thiết bị, trình duyệt đến ứng dụng nhắn tin, Zalo và Google hy vọng có thể hỗ trợ người dùng chủ động bảo vệ bản thân trong từng thao tác hàng ngày.

Về phía Google, các giải pháp tập trung vào các trọng tâm:

Tăng cường nhận diện rủi ro tức thời: Google tích hợp tính năng phát hiện lừa đảo thông minh trên ứng dụng Google Điện thoại và Tin nhắn, cùng công cụ nhận diện tiên tiến qua Circle to Search dành riêng cho thiết bị Android.

Tạo lá chắn an ninh nền tảng: Kích hoạt tính năng Duyệt web an toàn (Safe Browsing) và màng lọc Google Play Protect để liên tục quét, rà soát và ngăn chặn các liên kết hoặc ứng dụng có dấu hiệu độc hại, đặc biệt tập trung vào các thủ đoạn lẩn tránh tinh vi như mã độc 'ẩn mình' – loại phần mềm tìm cách cập nhật sau khi đã được cài đặt.

Chống giả mạo và bảo vệ tài khoản: Google cung cấp tính năng Xác thực ứng dụng Chính phủ nhằm đối phó với các hoạt động mạo danh công an và chính quyền đầy tinh vi đang nhắm vào khu vực Đông Nam Á, giúp người dùng tránh sập bẫy các phần mềm giả mạo cơ quan nhà nước. Đồng thời, hệ thống bảo vệ trên Gmail được tăng cường, đi kèm hướng dẫn chi tiết về quy trình quản lý mật khẩu và thu hồi quyền truy cập khẩn cấp.

Đặc biệt, các biện pháp còn tập trung nâng cao an toàn không gian mạng cho trẻ em, bao gồm hệ sinh thái giải pháp bảo vệ người dùng, đặc biệt là gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên toàn diện như tính năng Circle to Search, tính năng Safe Search, ứng dụng YouTube Kids và ứng dụng quản lý Family Link dành cho phụ huynh.

Về phía Zalo, nền tảng tích hợp trực tiếp các biện pháp bảo mật vào giao diện nhắn tin để mang đến trải nghiệm trực tuyến an toàn và riêng tư của người dùng:

Tính năng Báo xấu/Lừa đảo (Report): Là tính năng Zalo sử dụng để hỗ trợ người dùng gửi phản hồi về những hành vi hoặc nội dung không phù hợp. Thông qua menu Tùy chọn (biểu tượng 3 chấm) ở góc bên phải màn hình, người dùng có thể chọn "Báo xấu", mô tả lý do và đính kèm thông tin để Zalo rà soát và xử lý. Tính năng này được áp dụng cho tài khoản Zalo cá nhân, OA và bài đăng lẫn nhóm.

Tính năng bảo mật 2 lớp (2FA - 2-factor authentication): Khi người dùng kích hoạt tính năng bảo mật 2 lớp, quá trình đăng nhập trên thiết bị mới sẽ cần thêm một bước xác minh bằng mã OTP bên cạnh mật khẩu. Nhờ cơ chế xác minh nhiều lớp này, nguy cơ bị truy cập trái phép sẽ giảm đáng kể ngay cả trong trường hợp mật khẩu bị lộ hoặc bị đánh cắp.

Kiểm soát quyền riêng tư: Người dùng Zalo có thể tùy chỉnh ai có thể xem nhật ký, nhắn tin hoặc tìm kiếm tài khoản qua số điện thoại. Qua đó, giúp tăng cường tính riêng tư để người dùng có thể bảo vệ tài khoản tốt hơn.

Việc ra mắt trang thông tin Trung tâm an toàn đánh dấu bước tiến nỗ lực trong việc nâng cao an toàn trên không gian mạng của Zalo và Google. Chia sẻ về chiến dịch hợp tác “Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến”, ông Keane Nguyễn - Giám đốc Quan hệ Đối tác Chiến lược, Google Việt Nam nhấn mạnh: “Xây dựng một hệ sinh thái số an toàn tại Việt Nam đòi hỏi phải đưa giải pháp bảo mật vào ngay trong từng tương tác hàng ngày của người dùng. Sự hợp tác giữa Google và Zalo là một bước đi thiết thực và mang tính chiến lược cho mục tiêu hướng về cộng đồng này. Bằng việc kết hợp các giải pháp công nghệ bảo mật tích hợp AI của Google cùng độ phủ rộng khắp của Zalo, chúng tôi hướng tới việc trang bị cho hàng chục triệu người dùng Việt Nam những công cụ số hữu ích, giúp họ tự tin chủ động bảo vệ mình trên không gian mạng.”

Đại diện Zalo, bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Chuyển đổi số, Zalo cũng chia sẻ: “An toàn trên không gian Internet cần sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh việc liên tục đầu tư vào các giải pháp bảo mật trên nền tảng, chúng tôi tin rằng việc nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ của người dùng cũng quan trọng không kém.