7 bước đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội ngay trên cổng dịch vụ công quốc gia
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục xác nhận điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với 7 bước đơn giản, nhanh chóng.
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Báo Hà Nội Mới