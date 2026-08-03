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7 bước đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội ngay trên cổng dịch vụ công quốc gia

| | Kinh tế số

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục xác nhận điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với 7 bước đơn giản, nhanh chóng.

Theo Hoa Trương

Báo Hà Nội Mới

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