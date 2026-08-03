Nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bị phát hiện vì... "quá ồn ào": Khám xét khẩn cấp đại bản doanh, tạm giữ 73 bộ máy tính, 134 ĐTDĐ, 34 USB

Ngày 3/8, theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời ngăn chặn, triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia đang có ý định dịch chuyển địa bàn từ Campuchia sang Việt Nam để thiết lập "đại bản doanh" hoạt động mới.

Sự việc bắt nguồn từ đầu tháng 6/2026, khi người dân tại khu vực xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) phát hiện một nhóm người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn, tụ tập huyên náo bất thường nên đã chủ động báo tin cho Cảnh sát khu vực. Tiếp nhận nguồn tin, Công an xã lập tức chuyển thông tin tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ để tiến hành xác minh khẩn cấp.

Địa điểm bị Công an Phú Thọ triệt phá. Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Tiến hành kiểm tra và bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện có tới 18 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, không có giấy tờ, hộ chiếu. Đáng chú ý, trong số này có 3 đối tượng đang bị phát lệnh truy nã quốc tế mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo Đại tá Bùi Minh Tiến - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ, nhóm đối tượng này vốn thuộc các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Khi bị chính quyền sở tại truy quét gắt gao, chúng đã tìm cách tháo chạy và chọn Việt Nam làm điểm dừng chân mới để tiếp tục hành vi phạm tội.

Thủ đoạn di chuyển của đường dây này hết sức tinh vi. Chúng chia nhỏ lực lượng, xé lẻ thời gian để "đi chui" qua các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới phía Nam. Dù chia thành nhiều nhóm nhỏ không quen biết nhau, nhưng các nhóm đều có đầu mối phụ trách và thống nhất hẹn gặp tại Hà Nội bằng các phương tiện giao thông công cộng. Sau khi hội quân, nhóm đối tượng liên tục thay đổi cơ sở lưu trú, ưu tiên thuê trọn gói các địa điểm rộng lớn trong thời gian dài và tuyệt đối hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương nhằm che giấu hoạt động.

Khám xét khẩn cấp địa điểm các đối tượng thuê tại Phú Thọ, cơ quan công an đã tạm giữ số lượng lớn phương tiện, thiết bị công nghệ gồm: 73 bộ máy tính để bàn, 134 điện thoại di động, 34 USB, 20 bộ phát sóng Wifi, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 3 SIM điện thoại cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ... Tất cả đã được mua sắm, lắp đặt hoàn thiện để chuẩn bị vận hành đường dây lừa đảo.

Đại tá Tiến chia sẻ thêm, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 5/2026 và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Khi vừa đặt chân đến Phú Thọ được 1 ngày để chờ đi du lịch "xả hơi" trước khi chính thức vận hành hệ thống, toàn bộ nhóm đối tượng đã bị lực lượng công an khoanh vùng và hốt trọn.

Việc kịp thời triệt phá ổ nhóm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp ngăn chặn từ sớm nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép", đồng thời khởi tố 4 bị can (trong đó có 1 đối tượng người nước ngoài).

Nhấn mạnh về yếu tố thành công của chuyên án, Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tin báo từ quần chúng nhân dân chính là mắt xích đầu tiên có tính chất quyết định.