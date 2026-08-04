HDBank dự kiến chia cổ tức, cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã chứng khoán: HDB) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản . Nội dung xin ý kiến bao gồm phương án chia cổ tức năm 2025, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án tăng vốn điều lệ .

Thời gian thực hiện biểu quyết bằng phương thức điện tử sẽ diễn ra từ 9h00 sáng ngày 3/8/2026 đến 9h00 sáng ngày 14/8/2026 . Đối tượng có quyền tham dự là tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank theo danh sách chốt tại ngày 28/7/2026.

Theo tài liệu công bố, HDBank dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% . Ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu cho phương án này, với nguồn vốn được trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ thuế và trích lập quỹ . Đồng thời, HDBank cũng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5% . Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức và phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30% .

Được biết, HDBank có kế hoạch tăng vốn lên trên 72.000 tỷ đồng trong năm nay, thực hiện thông qua ba cấu phần, bao gồm 12.513 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức, 2.502 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu thưởng và 7.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp . Số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán . Mục đích của việc tăng vốn được ngân hàng nêu rõ là nhằm đáp ứng quy định pháp luật, chuẩn mực quốc tế, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh .

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ dược sử dụng bổ sung nguồn vốn dài hạn để cho vay trung dài hạn, bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

Mới đây, HDBank công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với kết quả kinh doanh ấn tượng. ﻿Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, chính thức gia nhập nhóm 9 ngân hàng có quy mô triệu tỷ đồng ở Việt Nam.

Dư nợ tín dụng HDBank đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế như sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, hạ tầng, chuỗi cung ứng và tiêu dùng thiết yếu. Huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trên 20%.

Ngân hàng hướng tới lợi nhuận trước thuế năm 2026 trên 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Kết quả nửa đầu năm, lợi nhuận HDBank vượt 13.200 tỷ đồng với ROE đạt 25,4% thuộc nhóm cao nhất toàn ngành.﻿