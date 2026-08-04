Cuối ngày 4/8, giá vàng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý,... đảo chiều tăng

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Đến cuối ngày 4/8, giá vàng trong nước hồi phục nhẹ sau khi giảm tới 1 triệu đồng/lượng trước đó.

Diễn biến giá vàng tại SJC ngày 4/8

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu chiều ngày 4/8

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, DOJI và Phú Quý cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều, lên 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức 137 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều, lên 136,5 - 140 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

DOJI tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ nguyên mức 138 - 142 triệu đồng/lượng.

Dù đã hồi phục nhẹ, giá vàng tại các thương hiệu hiện vẫn thấp hơn khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với giá chốt phiên hôm trước.