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Cuối ngày 4/8, giá vàng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý,... đảo chiều tăng

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng tại các thương hiệu phục hồi một phần sau nhịp giảm trong phiên nhưng mặt bằng giá vẫn thấp hơn đầu giờ sáng.

Ảnh minh họa

Đến cuối ngày 4/8, giá vàng trong nước hồi phục nhẹ sau khi giảm tới 1 triệu đồng/lượng trước đó.

Diễn biến giá vàng tại SJC ngày 4/8

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu chiều ngày 4/8

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, DOJI và Phú Quý cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều, lên 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức 137 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều, lên 136,5 - 140 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

DOJI tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ nguyên mức 138 - 142 triệu đồng/lượng.

Dù đã hồi phục nhẹ, giá vàng tại các thương hiệu hiện vẫn thấp hơn khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với giá chốt phiên hôm trước.

Linh San

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