Lãi suất ngân hàng 4/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

ACB giữ vị trí số một, LPBank xếp thứ hai

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết, ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường với 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đồng thời, ngân hàng này cũng niêm yết 7,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm ở kỳ hạn 9 tháng.

Xếp ngay sau là LPBank với 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,25%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Đây là mức lãi suất được ngân hàng điều chỉnh tăng từ đầu tháng 8 và tiếp tục duy trì đến thời điểm hiện tại.

Saigonbank đứng thứ ba với 7,2%/năm , tiếp đến là Bac A Bank với 7,1%/năm .

Bốn ngân hàng còn lại trong nhóm có lãi suất từ 7%/năm gồm MBV, VCBNeo, PGBank và VIB. Như vậy, hiện có 8 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Big4 tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất

Nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank vẫn duy trì cùng một biểu lãi suất.

Cả bốn ngân hàng cùng áp dụng 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm , trong khi Techcombank áp dụng 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BVBank tiếp tục duy trì 6,9%/năm , còn Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm .

Nhiều ngân hàng duy trì lãi suất dưới 6,5%/năm

BaoViet Bank và SHB cùng áp dụng mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. NCB niêm yết 6,4%/năm , MB 6,35%/năm .

ABBank và TPBank cùng giữ mức 6,25%/năm , trong khi Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm . VPBank tiếp tục áp dụng 6%/năm .

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Mặt bằng lãi suất ổn định sau đợt điều chỉnh của LPBank

Khảo sát ngày 4/8 cho thấy thị trường chưa xuất hiện thêm đợt điều chỉnh lãi suất mới sau động thái tăng mạnh của LPBank đầu tháng.

Mức lãi suất cao nhất trên thị trường vẫn là 7,8%/năm tại ACB, trong khi khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng vẫn ở mức 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm .

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất nhìn chung ổn định, nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên vẫn chủ yếu là các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, trong khi Big4 tiếp tục duy trì chính sách lãi suất ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 4/8/2026. Đây là lãi suất niêm yết, mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo số tiền gửi, hình thức gửi, đối tượng khách hàng và chính sách của từng ngân hàng.