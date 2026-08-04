Mở rộng tài sản thế chấp, tăng cơ hội vay vốn

Khẩn trương nghiên cứu chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp

Chiều 3/8, chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tập trung triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026.

Bên cạnh các giải pháp về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu các chính sách tài khóa để tiếp tục giảm gánh nặng chi phí, tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp và người dân. Trong đó, nghiên cứu điều chỉnh theo hướng nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị nghiên cứu đổi tên thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời bổ sung cá nhân và hộ kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của luật. Mục tiêu là xây dựng cơ chế khuyến khích các hộ kinh doanh, cá nhân chuyển đổi thành doanh nghiệp, đặc biệt là mô hình doanh nghiệp một chủ.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Quốc hội ngay tại Kỳ họp tháng 8 về việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời nghiên cứu chính sách ưu đãi phù hợp cho cá nhân và hộ kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "làm được sớm thì làm ngay", phấn đấu áp dụng ngay từ năm 2026.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh phải đi đôi với quản lý hiệu quả

Cùng với các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thể chế cũng là giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí tuân thủ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chiều 3/8, thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là cần thiết, song phải đi đôi với cơ chế quản lý hiệu quả, tránh phát sinh khoảng trống trong quản lý nhà nước.

Một số đại biểu cho rằng, điều đáng quan tâm không nằm ở số lượng ngành nghề được đưa ra hay đưa vào danh mục, mà là hiệu quả quản lý trên thực tế.

Có đại biểu đề nghị phải quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc xây dựng phương thức quản lý thay thế trước khi bãi bỏ điều kiện kinh doanh, tránh khoảng trống pháp lý và phát sinh thủ tục dưới hình thức khác.

Các ý kiến tại tổ đều hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng hơn, song vẫn bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Chính phủ thúc đẩy đồng bộ các giải pháp giảm thuế, cải cách điều kiện kinh doanh và mở rộng tài sản bảo đảm nhằm giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn.

Mở rộng tài sản thế chấp để doanh nghiệp dễ vay vốn

Thiếu tài sản thế chấp vẫn là một trong những rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn tín dụng. Trong khi nhiều doanh nghiệp có ý tưởng, công nghệ hay tài sản trí tuệ, thì các tài sản này lại chưa được khai thác hiệu quả để vay vốn ngân hàng.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Báo cáo PCI năm 2025 của VCCI, khoảng 93% các khoản vay tại Việt Nam yêu cầu có tài sản bảo đảm, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 68% trên thế giới.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đã bổ sung quy định khuyến khích các tổ chức tín dụng đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay. Theo đó, ngoài bất động sản, doanh nghiệp có thể từng bước sử dụng các tài sản hình thành trong tương lai, quyền sở hữu trí tuệ và nhiều loại tài sản vô hình khác làm tài sản bảo đảm khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết: "Tăng cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền, đa dạng hóa các tài sản đảm bảo thay chỉ vì dùng bất động sản thì chúng ta có thể dùng đến động sản như các khoản phải thu, hàng tồn kho, hóa đơn chẳng hạn, hoặc là tài sản trí tuệ".

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho tài sản bảo đảm mới

Chính sách tài khóa, cải cách thể chế và mở rộng tài sản bảo đảm được kỳ vọng giảm chi phí, khơi thông dòng vốn và thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển.

Việc đa dạng hóa tài sản bảo đảm được kỳ vọng sẽ giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm cơ hội tiếp cận vốn. Tuy nhiên, với các tài sản mới như quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số hay tài sản hình thành trong tương lai, câu hỏi đặt ra là làm sao để định giá, quản lý và xử lý khi phát sinh rủi ro. Đây cũng là những vấn đề cần được hoàn thiện trong hành lang pháp lý.

Công ty Musa Pacta có trong tay 6 bằng sáng chế độc quyền, sở hữu trí tuệ liên quan tới các sản phẩm xanh như sáng chế thiết bị sản xuất sợi chuối, sáng chế xử lý sợi chuối thành bông vải hay than hoạt tính từ chuối… Những sáng chế quan trọng, quyết định toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Nếu được dùng để vay vốn sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn vì thiếu sổ để thế chấp.

Bằng sáng chế có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp, nhưng nếu chấp nhận làm tài sản bảo đảm khi cho vay, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với thách thức về công tác thẩm định chủ sở hữu và định giá tài sản đó. Thách thức sẽ lớn hơn khi chấp nhận thế chấp bằng tài sản ảo, tài sản số.

Ông Phạm Xuân Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam cho biết: "Luật hỗ trợ nếu có mở ra hướng cho phép dùng tài sản số hoặc bằng sáng chế, phát minh trí tuệ có đăng ký làm tài sản thế chấp, thì điều quan trọng và cốt lõi nhất vẫn là phải định giá được các tài sản đó. Vấn đề là chúng ta chưa có cơ chế định giá chuẩn và cũng chưa theo thông lệ quốc tế. Câu chuyện này vẫn gây ra rủi ro rất lớn cho các ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng khi nhận những loại tài sản đó để cho vay vốn".

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần xây dựng cơ sở pháp lý về xử lý tài sản bảo đảm khi phát sinh nợ xấu. Bởi để tìm được người mua mới, hay chấp nhận chuyển nhượng các tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là điều không dễ dàng.

Hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm cũng không giới hạn chỉ bất động sản hay tài sản hữu hình mới được đem thế chấp. Tuy nhiên, cần hoàn thiện thêm cơ chế về giao dịch bảo đảm, cơ chế định giá và xây dựng thị trường thứ cấp, tạo thanh khoản cho các tài sản này. Có như vậy, các ngân hàng mới thấy đủ hấp dẫn để chấp nhận thế chấp.

Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là giảm thuế, giảm phí hay mở rộng tín dụng, mà còn là tạo điều kiện để những tài sản mà doanh nghiệp tạo ra từ đổi mới sáng tạo thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển. Hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các loại tài sản bảo đảm mới sẽ là nền tảng quan trọng để dòng vốn được lưu thông hiệu quả hơn, qua đó góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển theo đúng tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.