Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay (5/8) tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý

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Khảo sát đầu giờ sáng ngày 5/8, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động mới so với chốt phiên trước.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải đầu giờ sáng ngày 5/8

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ mức 137 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 136,5 - 140 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giao dịch ở 138 - 142 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các doanh nghiệp khảo sát. Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và DOJI cùng niêm yết 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng miếng dao động từ 3 - 3,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn phổ biến từ 3,5 - 4 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay vẫn giao động quanh mốc 4.071 USD/ounce.﻿

Thị trường vàng gặp nhiều áp lực kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, dẫn đến việc eo biển Hormuz bị phong tỏa và làm gián đoạn khoảng 30% nguồn cung dầu của thế giới. Cuộc xung đột kéo dài cùng cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đã đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới.

Trong bối cảnh đó, thị trường hiện dự báo Fed có thể thực hiện hai đợt tăng lãi suất trong năm nay, với lần tăng đầu tiên nhiều khả năng diễn ra vào tháng 9. Quan điểm này càng được củng cố sau cuộc họp chính sách tháng 7, khi có ba thành viên Fed bỏ phiếu ủng hộ nâng lãi suất.

Các chuyên gia của Jefferies cho biết lợi suất thực tại Mỹ đã tăng mạnh trong thời gian qua. Lợi suất thực của trái phiếu chống lạm phát (TIPS) kỳ hạn 10 năm hiện ở khoảng 2,41%, tăng đáng kể so với mức 1,94% vào đầu năm. Trong khi đó, lãi suất thực kỳ hạn 10 năm do Fed Cleveland tính toán cũng tăng từ khoảng 1,67% lên 2,08%, còn kỳ vọng lạm phát (break-even inflation) duy trì quanh 2,27%.

Theo Jefferies, lợi suất thực tăng khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cao hơn. Đặc biệt, việc thị trường đảo chiều kỳ vọng từ 1-2 lần cắt giảm lãi suất hồi đầu năm sang 1-2 lần tăng lãi suất hiện nay đã khiến giá vàng giảm khoảng 25% so với mức đỉnh.

Dù vậy, Jefferies cho rằng diễn biến hiện tại có nhiều điểm tương đồng với những giai đoạn lợi suất thực tăng mạnh trong quá khứ, như năm 2013, khi Fed chuẩn bị nâng lãi suất sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo thống kê của hãng, trong giai đoạn ba tháng đầu khi lợi suất thực tăng, giá vàng và cổ phiếu các công ty khai thác vàng từng giảm 22,9% và 35,3% trong "cơn giận dữ taper" năm 2013; giảm 5% và 17% quanh đỉnh lợi suất thực năm 2018; và giảm 6,7% và 28,6% trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ năm 2022.

Tuy nhiên, diễn biến trong 12 tháng sau đó lại rất khác. Sau năm 2013, nhóm cổ phiếu khai thác vàng chỉ phục hồi nhẹ; sau năm 2018 tăng rất mạnh; còn sau chu kỳ năm 2022 ghi nhận mức hồi phục vừa phải. Theo Jefferies, yếu tố quyết định không phải là lợi suất thực tăng bao nhiêu, mà là liệu áp lực từ lợi suất thực có giảm bớt sau đó hay không.

Dù vẫn còn những rủi ro trong ngắn hạn, Jefferies vẫn duy trì quan điểm tương đối lạc quan đối với triển vọng vàng vào cuối năm nay. Công ty cho rằng cả giá vàng và cổ phiếu ngành khai thác vàng đã trải qua một đợt điều chỉnh đáng kể, đồng nghĩa phần lớn các yếu tố tiêu cực đã được phản ánh vào giá. Từ nay trở đi, hướng đi của kỳ vọng lợi suất thực sẽ quan trọng hơn chính mức lợi suất hiện tại.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng giá vàng không chỉ chịu tác động từ lãi suất thực. Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị, áp lực tài khóa, xu hướng phi USD hóa (de-dollarization) và nhu cầu phân bổ tài sản vào các tài sản hữu hình vẫn là những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý.

Theo Jefferies, hiện thị trường lãi suất vẫn nghiêng về khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, với kỳ vọng lãi suất ở mức cao kéo dài đến năm 2027. Tuy nhiên, cục diện này có thể thay đổi nhanh chóng nếu cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran được giải quyết. Lịch sử cho thấy mỗi khi áp lực từ lợi suất thực hạ nhiệt, giá vàng và cổ phiếu ngành khai thác vàng thường bước vào một chu kỳ tăng mới.

Trong một báo cáo công bố tuần trước, ông Christopher Wood, Giám đốc Chiến lược cổ phiếu toàn cầu của Jefferies, nhận định rằng nếu làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) suy yếu mạnh, Fed sẽ khó có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Ông cho rằng đây là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư bắt đầu tích lũy trở lại vàng và cổ phiếu khai thác vàng sau một thời gian dài đứng ngoài quan sát. Theo ông, xu hướng suy yếu dài hạn của đồng USD chỉ đang tạm lắng chứ chưa kết thúc.