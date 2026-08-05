Vietcombank công bố lãi suất cho vay mới nhất

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố thông tin lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 6/2026 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo thông tin được Vietcombank công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6/2026 đạt 7,5%/năm, tăng 0,3 điểm phần trăm so với mức 7,2%/năm của tháng 5.

Cùng với đó, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân được ghi nhận ở mức 3,6%/năm, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn đạt 2,1%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm so với mức 2,0%/năm của tháng 5.

Như vậy, sau khi tăng lên 7,2%/năm trong tháng 5, lãi suất cho vay bình quân của Vietcombank tiếp tục đi lên trong tháng 6, đồng thời biên chênh lệch lãi suất cũng tăng nhẹ.

Đây là tháng thứ năm liên tiếp lãi suất cho vay bình quân tại Vietcombank tăng.

Trước đó, trong tháng 2/2026, lãi suất cho vay bình quân của Vietcombank ở mức 6,4%/năm; chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 3,2%/năm; chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn ở mức 1,7%/năm.

Sang tháng 3/2026, lãi suất cho vay bình quân được điều chỉnh lên 6,6%/năm, trong khi hai chỉ tiêu chênh lệch lãi suất tiếp tục được duy trì lần lượt ở mức 3,2%/năm và 1,7%/năm.

Đến tháng 4/2026, lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng lên 6,9%/năm. Cùng với đó, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân được nâng lên 3,4%/năm, còn chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan đạt 1,9%/năm.

Trong tháng 5/2026, lãi suất cho vay bình quân ở mức 7,2%/năm, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân là 3,5%/năm, còn chênh lệch sau khi trừ các chi phí huy động và sử dụng vốn ở mức 2,0%/năm.﻿

Như vậy, qua các tháng từ tháng 2 đến tháng 6/2026, lãi suất cho vay bình quân do Vietcombank công bố đã tăng dần từ 6,4%/năm lên 7,5%/năm. Đồng thời, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân cũng tăng từ 3,2%/năm lên 3,6%/năm, trong khi chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan tăng từ 1,7%/năm lên 2,1%/năm.

Số liệu trên là mức lãi suất bình quân của các khoản cho vay tại Vietcombank, không phải mức lãi suất áp dụng cho từng khoản vay cụ thể. Ngân hàng lưu ý khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc gửi tiền nên liên hệ trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch để được tư vấn về từng chương trình tín dụng, tiền gửi cũng như các chính sách ưu đãi đang triển khai.

Việc các tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay bình quân được thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cường tính minh bạch trên thị trường, giúp khách hàng có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn ngân hàng và sản phẩm tín dụng phù hợp.