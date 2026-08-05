Một ngân hàng tư nhân tăng quy mô tài sản mạnh hơn cả Big4, bằng BIDV và Agribank cộng lại

Trong nửa đầu năm 2026, bức tranh quy mô tài sản của ngành ngân hàng tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về tổng tài sản, song xét về tốc độ mở rộng quy mô, nhiều ngân hàng tư nhân đã vượt lên đáng kể.

Tính đến ngày 30/6/2026, thống kê từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng cho thấy tổng tài sản của hầu hết nhà băng đều tăng so với cuối năm 2025. Chỉ có hai ngân hàng ghi nhận quy mô tài sản sụt giảm là Sacombank và Eximbank.

VPBank dẫn đầu về mức tăng quy mô tài sản

Theo số liệu từ báo cáo tài chính quý II/2026, VPBank là ngân hàng có mức tăng tổng tài sản lớn nhất hệ thống trong nửa đầu năm.

Cụ thể, tổng tài sản của VPBank đạt 1,502 triệu tỷ đồng, tăng 242.377 tỷ đồng, tương đương 19,2% so với cuối năm 2025. Đây không chỉ là mức tăng tuyệt đối lớn nhất mà còn thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn ngành. Mức tăng quy mô tài sản của VPBank cao hơn cả Agribank và BIDV cộng lại.

Xếp sau VPBank là Vietcombank với mức tăng 215.161 tỷ đồng (+8,8%), VietinBank tăng 194.304 tỷ đồng (+7%), Agribank tăng 122.367 tỷ đồng (+4,6%) và MB tăng 117.249 tỷ đồng (+7,3%).

Trong khi đó, BIDV - ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống - chỉ tăng thêm 110.018 tỷ đồng, tương ứng 3,3% sau 6 tháng.

Như vậy, xét về quy mô gia tăng tài sản, VPBank đã vượt qua toàn bộ nhóm Big4, bao gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV.

NCB tăng trưởng nhanh nhất về tỷ lệ

Nếu xét theo tốc độ tăng trưởng, NCB là ngân hàng dẫn đầu toàn ngành.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của NCB đạt 198.896 tỷ đồng, tăng 35.281 tỷ đồng, tương ứng 21,6% so với cuối năm trước.

Đứng thứ hai là VPBank với mức tăng 19,2%, tiếp đến là ABBank (18,2%), HDBank (12,3%) và KienlongBank (11,2%).

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận tốc độ mở rộng quy mô trên 8% như Bac A Bank (9,5%), OCB (8,9%), Vietcombank (8,8%), TPBank (8,3%) và MSB (8,2%).

Ở chiều ngược lại, Sacombank là ngân hàng có mức giảm mạnh nhất khi tổng tài sản giảm 25.071 tỷ đồng, tương ứng 2,7%, xuống còn 892.049 tỷ đồng. Eximbank cũng giảm 7.203 tỷ đồng (-2,6%), còn 266.068 tỷ đồng.

Big4 tiếp tục áp đảo về quy mô

Mặc dù nhiều ngân hàng tư nhân tăng trưởng nhanh, nhóm Big4 vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về quy mô tổng tài sản.

BIDV tiếp tục là ngân hàng lớn nhất hệ thống với 3,441 triệu tỷ đồng tổng tài sản tính đến cuối tháng 6/2026. Xếp sau lần lượt là VietinBank với 2,962 triệu tỷ đồng, Agribank với 2,809 triệu tỷ đồng và Vietcombank với 2,657 triệu tỷ đồng.

Khoảng cách giữa nhóm Big4 và phần còn lại của thị trường vẫn khá lớn. MB là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất với 1,733 triệu tỷ đồng, tiếp theo là VPBank (1,503 triệu tỷ đồng) và Techcombank (1,273 triệu tỷ đồng).

Đáng chú ý, đến cuối quý II, đã có 9 ngân hàng sở hữu tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, gồm BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, MB, VPBank, Techcombank, ACB và HDBank.

Ở nhóm phía dưới, SHB tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng với 962.667 tỷ đồng, trong khi Sacombank dù giảm quy mô vẫn duy trì gần 900.000 tỷ đồng tổng tài sản.

Diễn biến trong nửa đầu năm cho thấy bức tranh tăng trưởng của ngành ngân hàng đang có sự phân hóa rõ nét. Các ngân hàng quốc doanh vẫn giữ vai trò dẫn đầu về quy mô, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân, đặc biệt là VPBank, ABBank, HDBank và NCB, đang tăng tốc mạnh mẽ, qua đó thu hẹp dần khoảng cách với nhóm dẫn đầu và tạo ra những thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng quy mô tài sản của toàn hệ thống.