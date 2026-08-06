Giá vàng ngày 6/8 tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý,...

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Khảo sát đầu giờ sáng ngày 6/8, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp giữ nguyên so với chốt phiên trước, sau khi đồng loạt bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/8.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 138,3 - 141,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu khảo sát. Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng; DOJI ở 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý niêm yết 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng ngày 6/8

Trong phiên 5/8, giá vàng trong nước đã đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp tăng từ 1,3 - 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ở phân khúc vàng nhẫn, mức tăng dao động từ 1,2 - 1,8 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu, đưa mặt bằng giá trở lại vùng cao nhất trong nhiều phiên gần đây.

Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng miếng phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 3 - 4 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, người mua vàng rồi bán ngay vẫn có thể chịu khoản lỗ khoảng 3 - 4 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang thu hút sự quan tâm trở lại sau khi vượt mốc 4.250 USD/ounce, lên mức cao nhất trong 7 tuần. Theo ông Chris Mancini, đồng quản lý quỹ Gabelli Gold Fund (GOLDX), nhiều nhà đầu tư vẫn coi vàng là tài sản mang tính chu kỳ, trong khi thực tế đà tăng dài hạn của kim loại quý được hỗ trợ bởi các yếu tố mang tính cấu trúc như bất ổn địa chính trị, nợ công gia tăng, xu hướng phi USD hóa và việc các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Ông Mancini cho rằng cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng đang bị định giá thấp dù các công ty này đạt lợi nhuận và dòng tiền kỷ lục nhờ giá vàng duy trì trên 4.000 USD/ounce. Theo ông, nếu giá vàng tiếp tục giữ ở vùng hiện tại hoặc tăng cao hơn, cổ phiếu khai thác vàng sẽ có tiềm năng sinh lời lớn hơn so với nắm giữ vàng vật chất.

Vị chuyên gia cũng thừa nhận vàng vẫn có thể biến động trong ngắn hạn nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất do áp lực lạm phát, đặc biệt khi giá dầu tăng. Tuy nhiên, ông tin rằng điều này chỉ làm chậm đà tăng chứ không thay đổi xu hướng dài hạn của vàng.

Ông dự báo giá vàng có thể quay lại mốc 5.000 USD/ounce, nhờ các động lực dài hạn như nợ công toàn cầu tăng, căng thẳng địa chính trị kéo dài, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và vai trò của vàng như một tài sản tiền tệ không gắn với nghĩa vụ nợ của bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào.