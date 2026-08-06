Thanh tra 5 doanh nghiệp vàng tại Tây Ninh

Ngày 5/8, Thanh tra tỉnh Tây Ninh công bố Quyết định số 226/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, các đơn vị được thanh tra gồm: Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Phượng, Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phát, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Kim Vạn Phước, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vàng Thế Hùng và Công ty TNHH Kim Nhật Linh Rạch Kiến.

Thanh tra tỉnh Tây Ninh công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2025 đến thời điểm thanh tra. Trường hợp cần thiết sẽ xem xét các nội dung trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ theo quy định.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Ngọc Vệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh - làm trưởng đoàn, cùng các thành viên thuộc Thanh tra tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Ngọc Vệ cho biết hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ là lĩnh vực đặc thù, tác động trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng và sự ổn định của thị trường. Cuộc thanh tra được triển khai theo Kế hoạch thanh tra năm 2026 nhằm đánh giá thực trạng chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa của các cơ sở kinh doanh vàng.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tây Ninh, ngoài việc phát hiện và xử lý các vi phạm (nếu có), cuộc thanh tra còn nhằm giúp doanh nghiệp kịp thời khắc phục thiếu sót, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thanh tra tỉnh Tây Ninh yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, tài liệu và thực hiện quyền giải trình theo quy định. Đồng thời, đoàn thanh tra phải tuân thủ nghiêm Luật Thanh tra, bảo đảm khách quan, không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ giám sát có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để bảo đảm cuộc thanh tra diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định.