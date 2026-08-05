Mốc lợi nhuận 10.000 tỷ một năm đã là quá khứ, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB và VPBank giờ lãi cả vạn tỷ mỗi quý

Chỉ cách đây chưa đầy một thập kỷ, lợi nhuận trước thuế 10.000 tỷ đồng trong cả năm vẫn là cột mốc mà hầu hết ngân hàng Việt Nam đều hướng tới. Khi đó, chỉ mỗi "ông lớn" như Vietcombank mới có thể chạm tới ngưỡng này, còn phần lớn ngân hàng tư nhân nếu đạt vài nghìn tỷ đồng lợi nhuận đã được xem là bứt phá.

Đến nay, cột mốc ấy đã không còn phản ánh đúng vị thế của nhóm ngân hàng dẫn đầu. Trong quý II/2026, đã có tới 5 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng chỉ trong vòng ba tháng, trong khi một số ngân hàng khác cũng đang tiến rất gần ngưỡng này. Điều đó cho thấy mặt bằng lợi nhuận của ngành ngân hàng đã được nâng lên một nấc mới sau nhiều năm mở rộng quy mô hoạt động.

5 ngân hàng đạt mốc lợi nhuận 10.000 tỷ đồng trong một quý

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống trong quý II/2026 với 17.420 tỷ đồng, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử ngành ngân hàng.

Đứng thứ hai là VietinBank với 14.729 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với quý II/2025. So với giai đoạn 2023-2024, lợi nhuận theo quý của VietinBank đã bước lên một mặt bằng mới khi liên tục duy trì trên 10.000 tỷ đồng trong nhiều quý liên tiếp.

Những cái tên tiếp theo gồm VPBank (10.959 tỷ đồng), MB (10.560 tỷ đồng) và BIDV (10.333 tỷ đồng). Cả ba đều đạt lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng trong quý II, qua đó đưa số lượng ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng/quý" lên 5 thành viên.

Đáng chú ý, VPBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm dẫn đầu khi lợi nhuận tăng tới hơn 76% so với cùng kỳ năm ngoái. MB cũng ghi nhận mức tăng hơn 40%, còn BIDV tăng gần 20%.

Một cái tên đáng chú ý khác là Agribank . Dù không công bố cụ thể lợi nhuận quý II nhưng lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 18.495 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả trên, Agribank cũng nằm trong nhóm có lợi nhuận trên dưới 10.000 tỷ đồng/quý.

Ngay phía sau nhóm dẫn đầu là Techcombank với lợi nhuận trước thuế quý II đạt 9.670 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử của ngân hàng này và tiệm cận mốc 10.000 tỷ đồng.

Techcombank là ngân hàng đã duy trì lợi nhuận quanh vùng 8.000-9.000 tỷ đồng trong nhiều quý liên tiếp. Nếu tiếp tục giữ được đà tăng trưởng hiện nay, Techcombank nhiều khả năng sẽ trở thành ngân hàng tiếp theo gia nhập nhóm lãi trên 10.000 tỷ đồng mỗi quý.

Đứng sau Techcombank, HDBank ghi nhận lợi nhuận 7.095 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng hơn 50% so với cùng kỳ và lập kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả hoạt động dẫn đầu, quy mô ngày càng lớn, hệ sinh thái khách hàng rộng khắp và vị thế quốc tế ngày càng được củng cố, HDBank đang có nhiều thuận lợi để hoàn thành và vượt các mục tiêu kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông giao, hướng tới lợi nhuận trước thuế trên 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước và tiệm cận mốc lợi nhuận 10.000 tỷ đồng/quý.

Nhóm phía sau cũng duy trì mặt bằng lợi nhuận tương đối cao. ACB đạt hơn 5.366 tỷ đồng, SHB đạt 4.436 tỷ đồng, LPBank đạt 3.147 tỷ đồng, còn TPBank, VIB và Sacombank đều ghi nhận lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng.

Những con số từng là "kỷ lục" của cả năm nay đã trở thành kết quả của một quý

Nếu nhìn lại cách đây khoảng 10 năm, lợi nhuận trước thuế 10.000 tỷ đồng mỗi năm là thành tích rất hiếm. Thời điểm đó, chỉ Vietcombank đạt được cột mốc này, trong khi BIDV, VietinBank hay nhiều ngân hàng tư nhân lớn vẫn còn cách khá xa.

Đến năm 2026, cột mốc này đã trở thành kết quả của một quý đối với nhóm ngân hàng dẫn đầu.

Sự thay đổi đó phản ánh quá trình mở rộng rất nhanh về quy mô của hệ thống ngân hàng. Sau nhiều năm tăng trưởng tín dụng, tổng tài sản của nhiều nhà băng đã đạt quy mô hàng triệu tỷ đồng. Quy mô cho vay, huy động vốn và vốn chủ sở hữu đều tăng mạnh, tạo nền tảng để lợi nhuận tiếp tục được mở rộng.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, nguồn thu của các ngân hàng cũng ngày càng đa dạng hơn. Thu nhập từ dịch vụ, thanh toán, ngoại hối, kinh doanh vốn, ngân hàng số và các hoạt động phi tín dụng đang đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng thu nhập hoạt động, giúp giảm sự phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất truyền thống.

Đồng thời, quá trình số hóa, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cũng góp phần cải thiện khả năng sinh lời của nhiều ngân hàng.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 cho thấy cuộc đua lợi nhuận của ngành ngân hàng đang bước sang một giai đoạn mới, nơi mục tiêu không còn là 10.000 tỷ đồng mỗi năm mà là 10.000 tỷ đồng mỗi quý.

Vietcombank vẫn duy trì khoảng cách đáng kể với phần còn lại của thị trường. Tuy nhiên, phía sau, VietinBank, VPBank, MB và BIDV đang hình thành nhóm ngân hàng có khả năng tạo ra trên 40.000-60.000 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm nếu duy trì được kết quả hiện tại.

Trong khi đó, Techcombank đang ở rất gần cột mốc lịch sử, còn HDBank cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn.

Xu hướng này cho thấy mặt bằng lợi nhuận của ngành ngân hàng Việt Nam đã được nâng lên đáng kể. Những con số từng được coi là "kỷ lục" của cả năm nay đã trở thành kết quả của một quý, phản ánh quy mô ngày càng lớn của hệ thống ngân hàng cũng như sự phân hóa rõ nét giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại của thị trường.