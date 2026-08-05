Sáng 5/8: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.405 đồng

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD ổn định khi thị trường chuyển sự chú ý sang triển vọng nối lại lưu thông qua eo biển Hormuz và các tín hiệu tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số DXY dao động quanh 100,0 điểm. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/JPY ở khoảng 157,7, đồng euro giao dịch quanh 1,152 USD/EUR, bảng Anh ở khoảng 1,343 USD/GBP.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm về quanh 84 USD/thùng khi kỳ vọng eo biển Hormuz sớm được mở lại làm dịu lo ngại về nguồn cung. Các chuyên gia của Commonwealth Bank of Australia (CBA) nhận định tâm lý rủi ro đã cải thiện đáng kể nhờ thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận mở lại tuyến vận tải dầu quan trọng này. Trong khi đó, tập đoàn ANZ cho rằng việc Nhật Bản và Mỹ phối hợp can thiệp chỉ có thể hỗ trợ đồng yên trong ngắn hạn; xu hướng dài hạn vẫn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Đối với thị trường chứng khoán, Phố Wall tiếp tục lập đỉnh mới khi mùa báo cáo lợi nhuận khả quan và giá dầu giảm sâu củng cố tâm lý lạc quan của nhà đầu tư, đồng thời làm dịu lo ngại về áp lực lạm phát. Kết thúc phiên 4/8, chỉ số Dow Jones tăng 1,71% lên mức kỷ lục 54.085,88 điểm; S&P 500 tăng 1,79% lên 7.736,52 điểm; trong khi Nasdaq tăng 2,59% lên 26.584,99 điểm.