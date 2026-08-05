SJC phát cảnh báo tới toàn bộ khách hàng

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng thương hiệu SJC để thực hiện hành vi lừa đảo. Các fanpage giả mạo đang sử dụng các tên như SJC Hồ Chí Minh, SJC Hà Nội..., đồng thời sao chép hình ảnh và nội dung các bài đăng trên fanpage chính thức của SJC trước đây.

Theo doanh nghiệp, các trang giả mạo thường được dựng lên với mục đích lừa đảo nên có cách thức hoạt động khá giống nhau. Các đối tượng thường sao chép nội dung các bài viết từ kênh chính thống trong thời gian ngắn, sau đó đăng tải các bài viết liên quan đến các sản phẩm vàng tích trữ 24K như vàng miếng, vàng nhẫn.

Đặc biệt, thời gian gần đây, các đối tượng giả mạo còn xuất hiện thêm hình thức lừa đảo mới là thu mua các sản phẩm kim cương rồi quy đổi sang vàng tích trữ, đồng thời nhận thu mua các sản phẩm đến từ các thương hiệu khác.

SJC cho biết, để tiếp cận khách hàng, các đối tượng thường chào mời những chương trình hấp dẫn liên quan đến các sản phẩm vàng tích trữ như vàng miếng, vàng nhẫn. Mặc dù các chương trình ưu đãi có thể khác nhau, nhưng nội dung lừa đảo thường có những đặc điểm chung.

Theo đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, căn cước công dân (CCCD), loại tài sản, khối lượng tài sản và thông tin tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, các đối tượng còn yêu cầu khách hàng chụp và gửi hình ảnh hai mặt căn cước công dân.

Trước tình trạng trên, SJC lưu ý khách hàng về hình thức giao dịch chính thức của doanh nghiệp. Theo đó, fanpage SJC chính thức có tích xanh trên nền tảng Facebook không còn sử dụng.

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào qua không gian mạng.

Đối với thanh toán, SJC cho biết tài khoản ngân hàng của công ty phải có tên đầy đủ là "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC". Các tài khoản không có đầy đủ tên này mà chỉ có chữ "SJC" đều là lừa đảo.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhấn mạnh: SJC không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào; SJC không yêu cầu khách hàng thanh toán trước; Tất cả giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm giao dịch chính thức đã được SJC công bố.

SJC cũng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh SJC; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các nguồn không chính thống; đồng thời luôn kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.