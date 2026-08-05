Đến cuối ngày 5/8, giá vàng miếng, vàng nhẫn tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý,... đã tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng

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Đến cuối ngày 5/8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh so với đầu chốt phiên trước đó, với mức điều chỉnh từ 500.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý trong hôm nay cùng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh hơn, thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng miếng ngày 5/8

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên 138,3 - 141,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, lên 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng nhẫn ngày 5/8

Sau đợt điều chỉnh này, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp đã đồng loạt lên 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng hiện duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 3 - 4 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

﻿Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 4.163,20 USD/ounce, tăng hơn 100 USD/ounce so với đầu phiên. Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.