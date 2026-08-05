Lãi suất cho vay mới nhất tại Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố số liệu lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân tháng 6/2026.

Theo đó, Agribank tiếp tục duy trì mức lãi suất 4%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn bằng VND dành cho một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đây là mức lãi suất áp dụng cho các khách hàng đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành.

Đối với các khoản vay thông thường, Agribank đang áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn tối thiểu từ 6,1%/năm, trong khi lãi suất cho vay trung và dài hạn tối thiểu từ 7,8%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay thẻ tín dụng được ngân hàng niêm yết ở mức 15%/năm.

Ngoài việc công bố biểu lãi suất cho vay, Agribank cũng công khai các chỉ tiêu về lãi suất bình quân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân của Agribank trong tháng 6/2026 ở mức 8,51%/năm. Trong khi đó, chi phí vốn bình quân là 7,22%/năm, bao gồm lãi suất huy động bình quân 5,25%/năm và các chi phí khác 1,97%/năm.

Theo đó, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và chi phí vốn bình quân của Agribank ở mức 1,29%/năm.

Ngân hàng lưu ý, mức lãi suất công bố chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất thực tế đối với từng khoản vay sẽ được xác định căn cứ vào kỳ hạn vay, mục đích sử dụng vốn, đối tượng khách hàng, mức độ rủi ro, tài sản bảo đảm cũng như các chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai trong từng thời kỳ.

Việc công khai lãi suất cho vay bình quân được các ngân hàng thương mại thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động tín dụng, giúp khách hàng có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn sản phẩm vay vốn cũng như so sánh mặt bằng lãi suất giữa các tổ chức tín dụng.