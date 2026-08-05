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Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được giảm 4 năm tù

| | Tài chính - ngân hàng

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được giảm 4 năm tù

Chiều 5-8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên án phúc thẩm bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng các đồng phạm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 21 năm tù (giảm 4 năm tù so với mức án sơ thẩm) về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

HĐXX cũng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm án cho 11 bị cáo đồng phạm từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.

Đối với kháng cáo về phần dân sự và các biện pháp tư pháp khác, HĐXX nhận định không có căn cứ xem xét nên đã bác kháng cáo của các bị cáo.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Hằng phải chịu trách nhiệm chính khi chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội và là người hưởng lợi phần lớn.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Hằng có tình tiết giảm nhẹ mới khi đã nộp thêm 11,5 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng, tích cực đóng góp các hoạt động thiện nguyện...

Đối với kháng cáo của các bị cáo còn lại, HĐXX cho rằng trong giai đoạn phúc thẩm đã cung cấp thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới nên có căn cứ chấp nhận.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình điều hành SJC, bị cáo Hằng chỉ đạo các bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt khi gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán vàng giá thấp, tạo khoản lỗ khống để chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hằng mua, chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài để cùng các bị cáo khác đưa vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC; đồng thời chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất trái quy định 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC.

Hậu quả, bị cáo Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 73 tỷ đồng.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hằng 25 năm tù về hai tội danh trên. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Theo Song Mai

Sài Gòn giải phóng

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