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Lãi suất ngân hàng 5/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 34 ngân hàng ngày 5/8 cho thấy mặt bằng lãi suất nhìn chung ổn định. Điểm đáng chú ý là SeABank đồng loạt giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn, trong khi ACB tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm và LPBank duy trì mức 7,3%/năm.

SeABank giảm lãi suất hàng loạt kỳ hạn

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết, SeABank đã điều chỉnh giảm lãi suất từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm từ 4,95% xuống 4,65%/năm , kỳ hạn 9 tháng giảm từ 5,15% xuống 4,85%/năm , kỳ hạn 12 tháng giảm từ 5,3% xuống 5%/năm và kỳ hạn 18 tháng giảm từ 5,75% xuống 5,45%/năm .

Sau điều chỉnh, SeABank nằm trong nhóm ngân hàng có lãi suất huy động thấp nhất ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

ACB tiếp tục giữ ngôi đầu

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất vẫn giữ nguyên.

ACB tiếp tục dẫn đầu thị trường với 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đồng thời, ngân hàng này cũng niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

LPBank tiếp tục duy trì mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng sau đợt tăng mạnh đầu tháng 8. Đây cũng là ngân hàng có mức lãi suất cao thứ hai trong nhóm khảo sát.

Saigonbank đứng tiếp theo với 7,2%/năm , còn Bac A Bank áp dụng 7,1%/năm .

Bên cạnh đó, MBV, VCBNeo, PGBank và VIB cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, thị trường hiện có 8 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Big4 giữ nguyên biểu lãi suất

Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì cùng một biểu lãi suất.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm ; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng là 6,6%/năm ; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng ở mức 6,8%/năm .

Ngoài Big4, MSB cũng áp dụng 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm , còn Techcombank giữ mức 6,75%/năm .

Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng 6,6%/năm , BaoViet Bank và SHB cùng ở mức 6,5%/năm . NCB niêm yết 6,4%/năm , trong khi MB giữ mức 6,35%/năm .

Mặt bằng lãi suất vẫn ổn định

Ở nhóm còn lại, ABBank và TPBank tiếp tục áp dụng 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm , còn VPBank giữ mức 6%/năm .

PVcomBank áp dụng 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm , Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm . SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhìn chung, ngoài động thái giảm lãi suất của SeABank, mặt bằng lãi suất huy động ngày 5/8 không có nhiều thay đổi. Khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng vẫn duy trì ở mức 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 5/8/2026. Đây là lãi suất niêm yết, mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo số tiền gửi, hình thức gửi, đối tượng khách hàng và chính sách của từng ngân hàng.

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Mạnh Đức

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