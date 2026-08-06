TPBank ra mắt tính năng rút tiền mặt cho Doanh nghiệp tại LiveBank 24/7

Chỉ với điện thoại thông minh và các thao tác xác thực trên ứng dụng, doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch rút tiền mặt mà không cần sử dụng thẻ vật lý, góp phần nâng cao tính chủ động trong quản trị dòng tiền bất cứ thời điểm nào, kể cả ngoài giờ hành chính, cuối tuần hoặc ngày lễ.

Rút tiền mặt linh hoạt "mọi nơi mọi lúc"

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), hộ kinh doanh hay các startup, những tình huống phát sinh chi phí tiền mặt ngoài giờ hành chínhlà một phần của thực tế vận hành. Đó có thể là một chuyến hàng nguyên liệu cập bến lúc nửa đêm cần thanh toán ngay cho tài xế, một chi phí khẩn cấp phát sinh vào ngày nghỉ lễ, hay đơn giản là người đại diện cần tiền mặt gấp nhưng không mang theo thẻ.

Trước đây, việc rút tiền mặt của doanh nghiệp thường gặp nhiều rào cản: thẻ ATM do kế toán giữ để kiểm soát, hoặc nếu rút tại quầy thì buộc phải thực hiện trong giờ hành chính nhiều chứng từ, giấy tờ thủ công phức tạp. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán và tính linh hoạt trong vận hành của doanh nghiệp.

Với việc kết hợp ứng dụng TPBank Biz và hệ thống LiveBank 24/7 phủ rộng khắp, việc chủ động rút tiền mặt cho doanh nghiệp giờ đây trở nên đơn giản và thuận tiện, dành cho khách hàng doanh nghiệp đã đăng ký TPBank Biz và sử dụng mô hình Kiêm nhập duyệt. Ngay tại máy LiveBank, người dùng thực hiện thao tác quét mã QR và xác thực thông tin hoàn toàn trên không gian số để nhận tiền mặt với hạn mức 80 triệu đồng cho mỗi lần rút và tối đa 300 triệu đồng/ngày theo mỗi mã định danh.

Trải nghiệm thực tế tính năng mới, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc một công ty Logistics tại Hà Nội chia sẻ: "Đặc thù ngành vận tải của chúng tôi là các đội xe container chạy đêm hoặc giao hàng vào cuối tuần. Rất nhiều khoản phí đường bộ, thưởng nóng hay sự cố phát sinh dọc đường đòi hỏi phải xử lý bằng tiền mặt ngay. Trước đây mỗi lần cần tiền gấp ngoài giờ là tôi rất lúng túng vì thẻ công ty do kế toán giữ, mà rút ở quầy thì phải làm nhiều chứng từ giấy và thời gian.Như đêm vừa rồi, tôi chỉ cần ghé LiveBank quét mã QR trên app TPBank Biz là đã rút xong 80 triệu đồng xử lý công việc!"

Cùng chung quan điểm, bà Lê Hương Giang - Chủ chuỗi nhà hàng ẩm thực tại TP.HCM chia sẻ về góc độ tinh gọn trong việc quản trị khi sử dụng TPBank Biz: "Với vai trò là người trực tiếp điều hành, tôi đánh giá cao sự chủ động và tính bảo mật. Việc rút tiền bằng mã QR qua App TPBank Biz vừa giúp tôi không phải mang theo thẻ vật lý, vừa gạt bỏ nỗi lo bị lộ mật khẩu PIN hay mất thẻ. Mọi thao tác kiểm soát dòng tiền giờ đây nằm gọn trong ngay trong ứng dụng thuận tiện."

Giao dịch thuận tiện, bảo mật với cơ chế xác thực nhiều lớp

Người dùng chọn tính năng "Rút tiền bằng App TPBank Biz" trên màn hình LiveBank, sau đó dùng ứng dụng TPBank Biz trên điện thoại quét mã QR hiển thị và nhập mã Smart OTP để máy nhả tiền. Toàn bộ quy trình định danh và giao dịch hoàn thành khép kín trong vòng vài phút, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho nhà quản trị.

Song hành cùng sự tiện lợi, yếu tố an toàn tài chính luôn được đặt lên hàng đầu với cơ chế bảo mật đa lớp chuẩn quốc tế. Mã QR hiển thị tại LiveBank là dạng mã động, chỉ có hiệu lực duy nhất trong 120 giây và tự động hủy sau mỗi giao dịch. Đồng thời, mọi lệnh rút tiền bắt buộc phải xác thực qua Smart OTP chính chủ từ ứng dụng của Người đại diện hợp pháp. Cơ chế này không chỉ loại bỏ rủi ro rò rỉ mã PIN hay thất lạc thẻ, mà còn mở ra giải pháp kiểm soát dòng tiền tối ưu cho các doanh nghiệp vận hành theo mô hình Kiêm nhập duyệt - nơi tính an toàn và tốc độ ra quyết định cần được đảm bảo song hành.

Mở rộng trải nghiệm giao dịch số cho khách hàng doanh nghiệp

Với tính năng mới này, TPBank mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số dành cho khách hàng doanh nghiệp, tiên phong mang đến thêm một phương thức giao dịch linh hoạt tại hệ thống LiveBank 24/7.

Đại diện Trung tâm Digital Banking - Khối Khách hàng Doanh nghiệp - TPBank chia sẻ: "Việc bổ sung tính năng rút tiền không cần thẻ trên TPBank Biz là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số dành cho doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn giúp khách hàng tiếp cận dòng tiền nhanh hơn, giao dịch thuận tiện hơn và quản trị tài chính linh hoạt trong mọi tình huống."

Đừng để những rào cản thủ tục hay giới hạn giờ làm việc làm gián đoạn công việc kinh doanh của bạn. Mở ứng dụng TPBank Biz và trải nghiệm ngay tính năng rút tiền không thẻ tại hệ thống TPBank LiveBank 24/7 gần nhất để chủ động làm chủ dòng tiền, nâng cao hiệu suất vận hành và sẵn sàng bứt phá trong mọi cơ hội kinh doanh.

Đặc quyền số: Chạm Biz số - mở dòng tiền 24/7

Tính năng chính thức go-live trên toàn quốc. Hãy lựa chọn phương thức tiếp cận phù hợp nhất với Doanh nghiệp của bạn để kích hoạt đặc quyền ngay:

1. Dành cho DN đã có TPBank Biz & dùng mô hình Kiêm nhập duyệt (KNĐ): Trải nghiệm tính năng ngay tại máy LiveBank gần nhất.

2. Dành cho DN đã có tài khoản Biz nhưng CHƯA cài đặt mô hình KNĐ: Khách hàng tới trụ sở TPBank gần nhất để được kiểm tra điều kiện, chuyển đổi mô hình TPBank Biz. (Quét mã QR để tìm trụ sở gần nhất).

3. Đăng ký mở tài khoản số và nhận gói giải pháp đặc quyền cho SME tại: https://biz.tpb.vn/onboarding/new-customer/user-infor

Khách hàng đăng ký Online nhấp vào Link theo hướng dẫn sau:

1. Khách hàng DN mới chưa có CIF, chưa có tài khoản thanh toán, chưa có TPBank Biz đăng ký tại: https://biz.tpb.vn/onboarding/new-customer/register-guide

2. Khách hàng hộ kinh doanh mới chưa có CIF, chưa có tài khoản thanh toán, chưa có TPBank Biz đăng ký tại: https://biz.tpb.vn/onboarding/new-customer/user-infor

3. Khách hàng đã có CIF tại TPBank, chưa có TPBank Biz => Đăng kí mở TPBank Biz đăng ký tại: https://biz.tpb.vn/onboarding/current-customer

4. Khách hàng chưa có CIF tại TPBank, gửi đề nghị đăng kí TPBank Biz để chi nhánh tiếp cận thu hồ sơ và hướng dẫn mở CIF, Tài khoản thanh toán, TPBank Biz đăng ký tại: https://biz.tpb.vn/onboarding/request-account

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