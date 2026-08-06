CIMB hợp tác Fmarket, đưa quỹ mở lên Ngân hàng số

Trong mô hình hợp tác này, Fmarket đóng vai trò cung cấp nền tảng công nghệ cùng danh mục sản phẩm quỹ mở chuyên nghiệp được cấp phép theo quy định của pháp luật, trong khi CIMB Việt Nam đóng vai trò cung cấp tiện ích truy cập Fmarket trên ứng dụng ngân hàng số OCTO.

Mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp đầu tư trên nền tảng số

Trên thế giới, quỹ mở từ lâu đã trở thành một sản phẩm đầu tư phổ biến đối với nhà đầu tư cá nhân. Theo Statista, tại Mỹ, 54% hộ gia đình đầu tư thông qua quỹ, tăng đáng kể so với mức 5,7% vào năm 1980. Sự gia tăng này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của quỹ mở trong việc giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục và tiếp cận thị trường tài chính chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, quỹ mở cũng đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư trong những năm gần đây. Bên cạnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, hiệu quả hoạt động là một trong những yếu tố thúc đẩy sức hấp dẫn của loại hình này. Theo báo cáo hiệu suất quỹ mở mới nhất tính đến hết ngày 30/06/2026 do Fmarket thực hiện, nhiều quỹ mở ghi nhận mức lợi nhuận trên 50% trong thời gian 3 năm, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 14-20% mỗi năm.

Dẫn đầu là quỹ DCDS với mức tăng 70,36%, tiếp theo là các quỹ MAGEF với lợi nhuận 64,08%, BVFED với 61,73%, VCBF-BCF đạt 58,96% và VINACAPITAL-VMEEF đạt 58,29%.

Nhóm quỹ cổ phiếu có lợi nhuận ba năm cao nhất (Nguồn: Fmarket)

Sự cộng hưởng giữa ngân hàng và fintech

Tại ASEAN, các ngân hàng đang đẩy mạnh hợp tác với các nền tảng fintech để phát triển dịch vụ quản lý tài sản bên cạnh các dịch vụ giao dịch, thanh toán hay tiết kiệm. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này, nhất là khi quy mô tài sản tài chính cá nhân được dự báo tiếp tục gia tăng.

Theo McKinsey, tổng tài sản tài chính cá nhân (Personal Financial Assets - PFA) của Việt Nam có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027. Sự gia tăng này kéo theo nhu cầu quản lý, phân bổ và đầu tư ngày càng đa dạng, chuyên sâu hơn, qua đó tạo động lực để các ngân hàng mở rộng dịch vụ quản lý tài sản.

Fmarket và CIMB mở rộng hệ sinh thái tài chính số

Là nền tảng phân phối tập trung nhiều quỹ mở nhất trên thị trường, được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Fmarket hiện đang phân phối gần 70 sản phẩm quỹ mở từ những Công ty Quản lý quỹ uy tín. Ứng dụng cũng nhiều năm liên tiếp được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) vinh danh trong lĩnh vực phân phối chứng chỉ quỹ.

Ông Đỗ Văn Chuẩn, CEO Fmarket cho biết: "Với việc đưa quỹ mở lên ứng dụng ngân hàng số OCTO của CIMB, chúng tôi kỳ vọng khách hàng có thể tích lũy, đầu tư thuận tiện ngay trên nền tảng tài chính quen thuộc. Đây cũng là bước tiến nhằm góp phần đưa hoạt động đầu tư quỹ trở nên đơn giản, dễ tiếp cận và gần gũi hơn với người Việt."

Ngân hàng CIMB Việt Nam là thành viên của CIMB Group, một trong những tập đoàn ngân hàng hàng đầu ASEAN với mạng lưới hoạt động rộng khắp khu vực. Khởi nguồn từ Malaysia, CIMB theo đuổi mục tiêu "Advancing Customers and Society", mang đến các giải pháp tài chính thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Tại Việt Nam, ngân hàng đang mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số, tích hợp đa dạng dịch vụ từ giao dịch, tiết kiệm đến đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đại diện CIMB Bank Vietnam, bà Lê Thị Hồng Trang, Giám đốc Khối Khách Hàng Cá nhân & Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ, chia sẻ: "Chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi khách hàng có thể đáp ứng các nhu cầu từ giao dịch, tiết kiệm đến tiếp cận các giải pháp đầu tư trên cùng một nền tảng số. Việc kết nối với Fmarket là một bước đi nhằm mở rộng tiện ích dành cho phân khúc Khách hàng Ưu tiên và Khách hàng Ưu tiên số, qua đó hỗ trợ khách hàng tiếp cận nền tảng đầu tư chuyên nghiệp một cách thuận tiện hơn thông qua ứng dụng ngân hàng."

Sự hợp tác giữa Fmarket và CIMB phản ánh xu hướng kết nối ngày càng sâu giữa các nền tảng đầu tư chuyên biệt và hệ sinh thái ngân hàng số. Khi nhu cầu quản lý tài sản của khách hàng cá nhân ngày càng đa dạng, những mô hình hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa các giải pháp đầu tư chuyên nghiệp trở nên thuận tiện và phổ biến hơn trên thị trường.