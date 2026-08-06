Bordier tăng đầu tư vào Quỹ BMFF sau hơn 3 năm đồng hành

Mới đây, Bordier & Cie – ngân hàng tư nhân có hơn 180 năm lịch sử của Thụy Sĩ – đã quyết định đầu tư bổ sung 1,6 triệu USD (tương đương khoảng 40,5 tỷ đồng) vào Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Bordier – MB Flagship (BMFF). Đây là quỹ được thành lập trên cơ sở hợp tác chiến lược giữa Bordier và MBCapital, công ty quản lý quỹ thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Khoản đầu tư mới được thực hiện sau hơn ba năm kể từ khi quỹ đi vào hoạt động, phản ánh niềm tin của Bordier đối với năng lực quản lý đầu tư của MBCapital cũng như triển vọng phát triển dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Niềm tin được củng cố sau hơn ba năm hợp tác

Ba năm qua là giai đoạn thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam trải qua nhiều biến động, từ áp lực lãi suất, lạm phát đến những thay đổi trong dòng vốn quốc tế. Trong bối cảnh đó, BMFF vẫn kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Theo Ông Cedric Tinguely, Giám đốc đầu tư khu vực Châu Á của Bordier & Cie, quyết định gia tăng đầu tư lần này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện về hiệu quả hoạt động của quỹ và chất lượng hợp tác giữa hai bên.

"Chúng tôi quyết định gia tăng tỷ trọng đầu tư vào Quỹ Bordier MB Flagship Growth Fund sau khi đánh giá tích cực về quá trình vận hành của quỹ trong hơn ba năm qua. Quỹ đạt kết quả tăng trưởng tốt so với chỉ số tham chiếu và nhiều quỹ cổ phiếu tại Việt Nam trong khi duy trì hiệu quả đầu tư điều chỉnh theo rủi ro rất ấn tượng. Phong cách quản lý đầu tư bài bản và kỷ luật của MBCapital cũng củng cố niềm tin của chúng tôi vào triển vọng dài hạn của quỹ. Đồng thời, chúng tôi vẫn giữ niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam nhờ lợi thế về cơ cấu dân số, tiêu dùng và tốc độ đô thị hóa, những yếu tố sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn".

Theo MBCapital, việc kết hợp kinh nghiệm quản lý tài sản quốc tế của Bordier với sự am hiểu thị trường trong nước đã tạo nền tảng giúp quỹ duy trì chiến lược đầu tư nhất quán, linh hoạt thích ứng với các chu kỳ của thị trường.

Triển vọng dài hạn tiếp tục hấp dẫn

Động thái tăng vốn của Bordier diễn ra trong bối cảnh nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam.

Nền kinh tế được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực nhờ sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công và tiêu dùng nội địa. Đây là những yếu tố quan trọng hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, mặt bằng định giá của nhiều doanh nghiệp trên thị trường vẫn được đánh giá ở mức hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, đây được xem là cơ hội để tích lũy cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành với nền tảng cơ bản tốt.

Hiện tại, P/E của VNINDEX đang ở mức 12.2, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân thị trường 5 năm gần nhất là 14.7 lần. Số lượng cổ phiếu có P/E thấp hơn 10 chiếm tới 57.6% tổng số lượng cổ phiếu niêm yết, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Trong đó, định giá nhiều nhóm ngành trụ cột đã thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm. Nhiều nhóm ngành lớn có mức định giá chiết khấu ở mức hấp dẫn: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ…. (nguồn: Smoney).

Một yếu tố khác thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế là triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm tới. Nếu quá trình này được hiện thực hóa, thị trường được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn từ các quỹ đầu tư toàn cầu và nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế.

Tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thị trường Việt Nam

Theo MBCapital, nguồn vốn bổ sung từ Bordier sẽ tiếp tục được phân bổ theo chiến lược đầu tư dài hạn của quỹ, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, tiêu dùng, bán lẻ, hạ tầng và logistics, đồng thời ưu tiên những doanh nghiệp đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về quản trị và phát triển bền vững.

Việc một tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục gia tăng đầu tư sau hơn ba năm hợp tác không chỉ góp phần mở rộng quy mô của BMFF mà còn là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với năng lực quản lý quỹ tại Việt Nam.

Đối với MBCapital, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác với Bordier, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục phát triển các giải pháp quản lý tài sản theo chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị đầu tư bền vững cho khách hàng.

Sự kiện Bordier gia tăng đầu tư vào BMFF không chỉ phản ánh niềm tin vào hiệu quả hoạt động của quỹ sau hơn ba năm vận hành mà còn cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư tổ chức có tầm nhìn dài hạn. Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu ngày càng chọn lọc, đây là một tín hiệu tích cực đối với thị trường quản lý quỹ nói riêng và thị trường vốn Việt Nam nói chung.