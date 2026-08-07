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Lãi suất ngân hàng 7/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

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Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 7/8 cho thấy ACB vẫn là ngân hàng có lãi suất cao nhất với 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi LPBank duy trì mức 7,3%/năm và có 8 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên.

ACB tiếp tục dẫn đầu, LPBank giữ vị trí thứ hai

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường với 7,8%/năm . Đồng thời, ngân hàng này cũng niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng, cao nhất ở cả ba kỳ hạn.

Đứng thứ hai là LPBank với mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,25%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Saigonbank tiếp tục niêm yết 7,2%/năm , còn Bac A Bank áp dụng 7,1%/năm .

Bốn ngân hàng còn lại trong nhóm có lãi suất từ 7%/năm gồm MBV, VCBNeo, PGBank và VIB , cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, toàn thị trường hiện có 8 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Big4 duy trì mặt bằng 6,8%/năm

Nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất.

Cả bốn ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Ngoài Big4, MSB cũng áp dụng 6,8%/năm , trong khi Techcombank niêm yết 6,75%/năm .

Ở nhóm kế tiếp, BVBank OCB cùng áp dụng 6,9%/năm ; Nam A Bank Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm .

BaoViet Bank SHB cùng ở mức 6,5%/năm , NCB niêm yết 6,4%/năm , còn MB áp dụng 6,35%/năm .

Nhóm lãi suất dưới 6,5%/năm

Trong nhóm lãi suất thấp hơn, ABBank TPBank cùng áp dụng 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank , VietBank Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm , trong khi VPBank giữ mức 6%/năm .

PVcomBank áp dụng 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm .

Eximbank HDBank cùng niêm yết 5,3%/năm , còn SeABank tiếp tục duy trì mức 5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng sau đợt điều chỉnh giảm trước đó.

SCB vẫn là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Mặt bằng lãi suất ổn định sau các điều chỉnh đầu tháng

Khảo sát ngày 7/8 cho thấy thị trường lãi suất huy động đang bước vào giai đoạn ổn định khi các ngân hàng giữ nguyên biểu lãi suất sau một số điều chỉnh cục bộ đầu tháng.

Hiện mức lãi suất cao nhất trên thị trường vẫn là 7,8%/năm tại ACB, trong khi mức thấp nhất là 3,7%/năm tại SCB.

Đáng chú ý, sau khi LPBank tăng lãi suất lên 7,3%/năm và SeABank điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn trong những ngày đầu tháng, thị trường chưa ghi nhận thêm động thái điều chỉnh mới từ các ngân hàng khác.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 7/8/2026 . Đây là lãi suất niêm yết , mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo số tiền gửi, hình thức gửi tiền, đối tượng khách hàng và chính sách của từng ngân hàng.

Lãi suất ngân hàng 6/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức

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