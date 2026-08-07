Giải mã bộ 3 trụ cột giúp TPBank liên tục trụ vững Top 10 Ngân hàng tư nhân uy tín

Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành Ngân hàng năm 2026 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietNamNet tổ chức vừa chính thức diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Vượt qua hệ thống tiêu chí đánh giá độc lập và khắt khe, TPBank một lần nữa được xướng tên ở vị trí thứ 8 trong Top 10 Ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín. Trong bối cảnh ngành tài chính liên tục phải đối mặt với nhiều biến số khó lường từ kinh tế vĩ mô, việc duy trì sự hiện diện bền bỉ tại bảng xếp hạng danh giá này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là thước đo chân thực phản ánh năng lực thích ứng toàn diện của TPBank trên mọi phương diện hoạt động.

Đáp ứng đồng bộ 3 tiêu chí từ Vietnam Report

Bảng xếp hạng của Vietnam Report là một trong những thước đo độc lập và toàn diện, được xây dựng trên nguyên tắc khoa học với 3 trụ cột tiêu chí cốt lõi: (1) Năng lực tài chính; (2) Uy tín truyền thông (Media Coding); và (3) Kết quả khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan. Vị trí thứ hạng của TPBank phản ánh sự nỗ lực thực thi đồng bộ trên cả ba phương diện này.

Trước hết, xét về năng lực tài chính, định hướng ưu tiên sự an toàn và chất lượng tăng trưởng đã giúp TPBank ghi điểm số cao. Tính đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng tăng 9,62% trong khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát chặt chẽ dưới mức 1,5%. Đồng thời, TPBank củng cố vững chắc bộ đệm vốn với kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng và tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn Basel III, tối đa hóa khả năng chống chịu trước các rủi ro thị trường. Song song đó, nhờ ứng dụng AI và hệ sinh thái số, TPBank tối ưu hóa chi phí, thu hút tốt vốn giá rẻ (CASA) để bảo vệ biên lãi thuần (NIM) và đa dạng hóa nguồn thu. Sự cộng hưởng giữa nền tảng rủi ro an toàn và vận hành hiệu quả mang lại hơn 4.668 tỷ đồng lợi nhuận bán niên. Kết quả này tạo đà vững chắc giúp ngân hàng bứt phá hướng tới mục tiêu 10.300 tỷ đồng lợi nhuận và 600.000 tỷ đồng tổng tài sản trong năm nay.

Yếu tố thứ hai làm nên vị thế vững chắc của TPBank là uy tín truyền thông (Media Coding) mang đậm dấu ấn riêng và nhất quán. Đáp ứng xuất sắc tiêu chí đánh giá của Vietnam Report về độ phủ và mức độ ảnh hưởng, TPBank tạo sự khác biệt khi khéo léo kết hợp hình ảnh chuẩn mực của một định chế tài chính với phong cách trẻ trung, năng động của một ngân hàng số. Thay vì những chiến dịch truyền thông khô cứng, TPBank chọn cách gắn liền thương hiệu với phong cách sống. Sự đồng hành cùng chương trình "Tinh Hà Say Hi" là minh chứng rõ nét. TPBank hiểu rằng, thế hệ trẻ hiện đại không chỉ lựa chọn dịch vụ vì những tiện ích tài chính đơn thuần, mà còn bởi sự đồng điệu về hệ giá trị và cảm giác được thấu hiểu. Nhờ tiên phong đổi mới từ sản phẩm đến phương thức kết nối, ngân hàng đã tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách tự nhiên. Chiến lược này giúp TPBank gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ thảo luận tích cực, duy trì hình ảnh thương hiệu khác biệt và gần gũi với công chúng.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh uy tín của TPBank là nỗ lực tối ưu trải nghiệm để bồi đắp niềm tin, được thể hiện rõ qua tiêu chí khảo sát các bên liên quan. Tiêu chí này của Vietnam Report được đúc kết từ các đánh giá độc lập đối với chuyên gia tài chính và khách hàng thực tế. Về phía các chuyên gia, TPBank được ghi nhận tích cực nhờ chiến lược chuyển đổi số rõ ràng, tính minh bạch trong công bố thông tin và năng lực quản trị điều hành. Về phía khách hàng, điểm số hài lòng được bồi đắp thông qua nỗ lực không ngừng trong việc rút ngắn thời gian giao dịch, cá nhân hóa các sản phẩm tài chính và xây dựng một hệ sinh thái số liền mạch, tiện lợi.

Việc lấy khách hàng làm trọng tâm không chỉ là định hướng mà đã được TPBank lượng hóa bằng các bộ tiêu chuẩn quốc tế. Việc TPBank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cấp chứng chỉ ICXS2024 (cập nhật từ IXCS2019), đồng thời đạt bậc xếp hạng cao nhất, chính là một bảo chứng vững chắc. Chứng chỉ này cho thấy các quy trình, điểm chạm dịch vụ của ngân hàng thực sự đã được chuẩn hóa, góp phần lý giải vì sao TPBank luôn nhận được sự tín nhiệm cao trong các cuộc khảo sát độc lập của VNR.

Vị thế của sự kiên định

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Anh đại diện TPBank nhận giải thưởng

Chia sẻ về kết quả đạt được, ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc TPBank cho biết: "Việc được thị trường và các tổ chức đánh giá độc lập ghi nhận trong nhiều năm liên tiếp là một động lực to lớn đối với TPBank. Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi hiểu rằng uy tín của một ngân hàng được đo lường bằng tính minh bạch, năng lực quản trị rủi ro và cam kết mang lại giá trị thực cho cộng đồng. TPBank sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy chất lượng tài sản làm nền tảng và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cao nhất. Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ để đồng hành hiệu quả cùng sự phát triển của mọi đối tác và khách hàng."

Với nền tảng tài chính được củng cố, định hướng truyền thông nhất quán và chất lượng dịch vụ hướng tới chuẩn mực quốc tế, TPBank tiếp tục cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và bền bỉ trên hành trình phát triển của ngành tài chính Việt Nam.