Lãi suất ngân hàng 9/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

ACB giữ mức lãi suất cao nhất

ACB tiếp tục dẫn đầu ở kỳ hạn 12 tháng với mức 7,8%/năm . Ngân hàng này cũng đang niêm yết mức 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

LPBank đứng ngay sau với 7,3%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 7,25%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Saigonbank niêm yết 7,2%/năm , trong khi Bac A Bank áp dụng 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Các ngân hàng MBV, VCBNeo, PGBank và VIB cùng niêm yết 7%/năm . Như vậy, có tổng cộng 8 ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

MSB cũng áp dụng 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BVBank và OCB cùng ở mức 6,9%/năm , còn Techcombank niêm yết 6,75%/năm .

Sacombank và Nam A Bank cùng áp dụng 6,6%/năm ; BaoViet Bank và SHB cùng ở mức 6,5%/năm .

Nhóm ngân hàng có lãi suất thấp hơn

MB đang niêm yết 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi ABBank và TPBank cùng ở mức 6,25%/năm .

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm . VPBank áp dụng 6%/năm .

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm , còn SeABank ở mức 5%/năm .

SCB tiếp tục đứng cuối bảng với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường ở kỳ hạn 12 tháng hiện là 4,1 điểm phần trăm , tương ứng 7,8%/năm tại ACB và 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 9/8/2026 , dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây là lãi suất niêm yết , mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, hình thức gửi và chính sách của từng ngân hàng.