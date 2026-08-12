Loạt ngân hàng sắp trả cổ tức, cổ phiếu thưởng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) mới đây đã chốt danh sách cổ đông tại ngày 12/8/2026 để thực hiện đồng thời hai phương án tăng vốn, gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án trả cổ tức, MB dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu MBB sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025.

Cùng với đó, cổ đông MB được quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tức mỗi 10 cổ phiếu đang sở hữu được mua thêm 1 cổ phiếu. Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng số lượng dự kiến phát hành gần 805,5 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - HoSE: BID) đang triển khai phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo thông báo, ngày 18/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

BIDV dự kiến phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu, tương đương 6,84% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6,8433, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 6,8433 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Trước đó, BIDV đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi hơn 3.276 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 20/8/2026.

Cũng trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - HoSE: VCB) chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 8,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank dự kiến chi khoảng 3.760 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 27/8/2026.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) cũng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%. Với hơn 7,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền ngân hàng dự kiến chi cho cổ đông khoảng 3.495 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào 27/8/2026.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HoSE: HDB) đang triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HDBank dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 sau khi ngân hàng hoàn thành nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

Bên cạnh đó, HDBank dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án này là 30%.

Tại Ngân hàng Quốc tế (VIB - HoSE: VIB) , ngân hàng chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Theo phương án được công bố, VIB dự kiến phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 11/9/2026.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - HOSE: VAB) , phương án tăng vốn thông qua phát hành cỏ phiếu thưởng cũng đang được triển khai, song tỷ lệ phát hành đã được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu. Theo phương án mới, tỷ lệ phát hành được điều chỉnh xuống 10,5%, thay vì 15% trước đó.

Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu VAB sẽ được nhận thêm 105 cổ phiếu. VietABank dự kiến phát hành tối đa hơn 85,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị tăng vốn khoảng 857 tỷ đồng theo mệnh giá.