Tuần tới, một ngân hàng sẽ chốt quyền nhận cổ tức tỷ lệ 15%, cổ đông còn được mua thêm cổ phiếu giá rẻ

Tuần tới (10/8 – 16/8), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời hai phương án tăng vốn, gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngày 12/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để MB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo phương án, ngân hàng sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá đạt gần 12.083 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025 của ngân hàng.

Không chỉ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông MB cũng sẽ được thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm ra công chúng. Cũng vào ngày 12/8, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền mua theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Theo đó, MB dự kiến chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng 40% thị giá hiện tại (24.000 đồng/cổ phiếu).

Nếu phân phối hết, MB dự kiến thu về gần 8.055 tỷ đồng từ đợt phát hành này để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Như vậy, hai phương án phát hành sẽ giúp MB tăng thêm hơn 20.137 tỷ đồng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ gần 80.550 tỷ đồng lên hơn 100.687 tỷ đồng nếu cả hai đợt phát hành hoàn tất.