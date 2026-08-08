MSB được Vietnam Report vinh danh tại hai bảng xếp hạng uy tín năm 2026

Vietnam Report là đơn vị nghiên cứu, đánh giá doanh nghiệp độc lập tại Việt Nam. Các bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố được xây dựng dựa trên hệ thống tiêu chí về năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, uy tín truyền thông và khảo sát các bên liên quan, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có nền tảng phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường. Qua nhiều năm triển khai, các bảng xếp hạng của Vietnam Report trở thành nguồn tham khảo đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác trong việc đánh giá uy tín, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Với Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín năm 2026, bảng xếp hạng đánh giá cao về uy tín thương hiệu, năng lực quản trị và những nỗ lực của ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và củng cố nền tảng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, MSB được ghi nhận Top 50 Công ty đại chúng uy tín & hiệu quả năm 2026 về những nỗ lực trong nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực quản trị, đảm bảo tính minh bạch và tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông cùng các bên liên quan.

Những ghi nhận từ Vietnam Report diễn ra trong bối cảnh MSB đang hướng tới cột mốc 35 năm thành lập (1991–2026) – một dấu mốc quan trọng để nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển của ngân hàng. Trong suốt hành trình đó, MSB không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đổi mới mô hình kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực quản trị nhằm mang đến các giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng. Hiện tại, Ngân hàng có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, phục vụ gần 10 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Mô hình Flagship Advisory Hub vừa được MSB triển khai tại Hà Nội

Song song với việc mở rộng quy mô và nâng cao năng lực quản trị, MSB kiên định theo đuổi chiến lược trở thành Digital First Bank, lấy công nghệ và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Ngân hàng đã đầu tư xây dựng nền tảng số đồng bộ, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa dịch vụ, tối ưu quy trình vận hành và phát triển các giải pháp tài chính số toàn diện. Định hướng này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MSB đồng thời gia tăng trải nghiệm khách hàng và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Việc được Vietnam Report vinh danh tại hai bảng xếp hạng uy tín năm 2026 là sự khẳng định đối với những nỗ lực của MSB trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng uy tín thương hiệu và phát triển bền vững trong hành trình 35 năm. Đây cũng là động lực để ngân hàng tiếp tục đổi mới, gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan, hướng tới những mục tiêu phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.