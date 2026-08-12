Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - VAB) mới đây thông báo lãi suất tham chiếu cho vay mới áp dụng từ ngày 12/8/2026.

Theo đó, lãi suất tham chiếu cho vay ngắn hạn, trung, dài hạn sẽ là 9,2%/năm, tăng 0,2 điểm % so với trước.﻿

Từ đầu năm đến nay, VietABank đã có 8 lần thông báo thay đổi lãi suất tham chiếu, tăng 1,7%/năm đối với các khỏa cho vay ngắn hạn và tăng 1,2%/năm đối với các khoản cho vay trung, dài hạn. ﻿

Trên thực tế không riêng VietABank, nhiều ngân hàng cũng có động thái tăng lãi suất cơ sở/ lãi suất tham chiếu lên trên 9%/năm trong thời gian qua, thậm chí lên quanh mức 10 - 12%/năm. Lãi suất cho vay thả nổi hiện được tính bằng lãi suất cơ sở cộng thêm biên độ khoảng 3-5%/năm, tùy từng ngân hàng.

Từ cuối năm 2025 đến tháng 7/2026, mặt bằng lãi suất huy động tăng cao đã tạo áp lực đáng kể lên lãi suất cho vay thả nổi. Hiện lãi suất tiền gửi ở nhiều ngân hàng đã lên trên 8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, thậm chí chạm mức 9%/năm nếu khách hàng đáp ứng một số điều kiện về số tiền gửi, chương trình ưu đãi.

Nguyên nhân lãi suất thị trường 1 tăng cao thời gian qua được cho đến từ hiện tượng tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động, gây áp lực thanh khoản của nhiều ngân hàng. ﻿

Dù vậy, ngành ngân hàng cũng đã có nhiều động thái trong nỗ lực kiểm soát mặt bằng lãi suất, đảm bảo khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp.﻿

Gần nhất, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại và NHNN chi nhánh tại các Khu vực về việc triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.﻿

NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại phát huy trách nhiệm xã hội của hệ thống ngân hàng, chủ động tiết giảm chi phí, cân đối, bố trí nguồn lực của mình để xây dựng và triển khai các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên xây dựng và triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Trong ngày 11-12/8, nhiều ngân hàng cũng đã thông báo triển khai các gói tín dụng quy mô lớn, lãi suất ưu đãi thấp hơn 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Các gói tín dụng này chủ yếu hướng tới lĩnh vực ưu tiên, nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. ﻿