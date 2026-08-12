Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 12/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng

Cập nhật lúc 10h sáng 12/8, giá vàng trong nước tăng nhẹ so với đầu phiên. Vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng nhẫn cũng nhích tăng tại một số thương hiệu.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 140 - 143,7 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá vàng nhẫn lần lượt ở 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng và 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,8 - 145,8 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục có giá vàng nhẫn cao nhất, với mức mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng. PNJ có giá mua thấp nhất ở 140 triệu đồng/lượng, trong khi SJC có giá bán thấp nhất ở 143,3 triệu đồng/lượng.

10h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,3 143,3 140,8 143,8 PNJ 140 143,7 140,8 143,8 DOJI 141,5 145,5 140,8 143,8 Bảo Tín Minh Châu 142 146 140,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 141,8 145,8 140,8 143,8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.410 USD/ounce, tăng gần 1% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,5% trong phiên giao dịch hôm qua.

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Giá vàng trong nước mở đầu phiên sáng 12/8 duy trì mặt bằng ổn định so với cuối phiên trước. Trong nhóm khảo sát, vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), riêng Bảo Tín Minh Châu ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch mua – bán ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, PNJ ở 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu tiếp tục có giá cao nhất trong nhóm khảo sát với 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa mức giá mua vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất trong nhóm khảo sát là 2,5 triệu đồng/lượng, còn ở chiều bán ra là 3 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140 143 140,5 143,5 PNJ 139,5 143,5 140,5 143,5 DOJI 141,5 145,5 140,5 143,5 Bảo Tín Minh Châu 142 146 140,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 141,5 145,5 140,5 143,5

Trên thị trường quốc tế , giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.375 USD/ounce, tăng 0,18% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,5% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba nhưng vẫn dao động gần mức đỉnh cao nhất trong hơn hai tháng thiết lập trước đó, khi giới đầu tư chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, yếu tố có thể định hình kỳ vọng về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết thị trường đang hướng sự chú ý tới các dữ liệu lạm phát trong tuần này để tìm kiếm thêm tín hiệu xác nhận rằng lạm phát đang được kiểm soát. Theo ông, sự giảm tốc của chỉ số CPI sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Tư, trong khi dữ liệu giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào thứ Năm. Các số liệu này có khả năng định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ, sau khi dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ trong tháng 7 được công bố hôm thứ Sáu khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.

“Vàng vẫn được ưa chuộng khá nhiều vào thời điểm này sau khi dữ liệu việc làm tuần trước gây thất vọng, làm giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9”, ông Grant nhận định.

Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo khoảng 50% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 và 79% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, cho rằng thời điểm hiện tại phù hợp để bắt đầu tăng lãi suất dần dần nhằm tránh phải thực hiện những đợt tăng mạnh hơn sau này.

Môi trường lãi suất cao có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một loại tài sản không sinh lời.

Trên phương diện địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp lại các điều kiện của Tehran về một thỏa thuận hòa bình bằng những yêu cầu riêng, trong đó kêu gọi Iran bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, các vụ tấn công và biểu tình.

Trong khi đó, giá dầu duy trì ở mức cao nhất trong một tuần.