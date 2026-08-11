Vì sao giá USD lao dốc?

Liên tiếp giảm mạnh

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 11/8 ở mức 25.491 đồng/USD, tăng 25 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.970 - 26.350 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 50 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

So với vùng giá đỉnh 26.500 - 26.530 đồng/USD được ghi nhận vào cuối tháng 7, giá USD tại ngân hàng hiện đã giảm khoảng 180 đồng/USD. Đáng chú ý, đà giảm không chỉ diễn ra trong hệ thống ngân hàng mà còn rõ nét hơn trên thị trường tự do.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 25.680 - 25.710 đồng/USD, giảm tới 120 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. Như vậy, giá bán USD trên thị trường tự do hiện thấp hơn tại ngân hàng khoảng 640 đồng/USD và cũng thấp hơn đáng kể so với giá mua vào của nhiều ngân hàng thương mại.

Giá USD trên thị trường tự do thấp hơn tại ngân hàng.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi, trong phần lớn thời gian trước đây, giá USD trên thị trường tự do thường cao hơn giá giao dịch tại ngân hàng. Đặc biệt, trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, mức chênh lệch từng được nới rộng.

Vào đầu năm 2026, giá USD trên thị trường tự do có thời điểm vượt 28.000 đồng/USD. Cuối tháng 3, giá USD trên thị trường tự do từng cao hơn tại ngân hàng gần 1.800 đồng/USD, song đến nay diễn biến đã đảo chiều.

Hạ nhiệt tâm lý găm giữ USD

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa tài chính - ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - nhận định, việc giá USD trên thị trường tự do giảm xuống thấp hơn cả giá mua và giá bán tại nhiều ngân hàng thương mại là diễn biến tương đối hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.

Theo ông Huy, trước đây trên thị trường tự do giá USD thường duy trì mức cao hơn tại hệ thống ngân hàng do chịu tác động của nhu cầu giao dịch linh hoạt và yếu tố kỳ vọng tỷ giá. Hiện tại, cung - cầu ngoại tệ đang có những thay đổi đáng chú ý. Đây cũng là tín hiệu phản ánh hiệu quả của công tác điều hành thị trường ngoại hối trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ ổn định.

“Thực tế, giá USD trên thị trường tự do luôn nhạy cảm với tâm lý thị trường. Khi kỳ vọng USD tăng giá, nhu cầu nắm giữ ngoại tệ thường gia tăng, đẩy giá USD trên thị trường tự do lên cao hơn ngân hàng. Ngược lại, khi kỳ vọng đầu cơ giảm, lượng ngoại tệ bán ra tăng trong khi nhu cầu mua suy yếu, giá USD trên thị trường này có thể điều chỉnh nhanh hơn so với ở hệ thống ngân hàng”, ông Huy phân tích.

Theo chuyên gia, giá USD trên thị trường tự do thấp hơn ở ngân hàng phản ánh tâm lý găm giữ ngoại tệ đã giảm đáng kể.

Ông Huy cho rằng, thời gian tới, tỷ giá nhiều khả năng tiếp tục được điều hành theo hướng ổn định trong biên độ phù hợp. Mục tiêu không chỉ giảm áp lực lên thị trường ngoại hối mà còn phải hài hòa với yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cũng dự báo tỷ giá có thể tiếp tục ổn định từ nay đến cuối năm và mục tiêu kiểm soát mức tăng không quá 3% so với đầu năm là khả thi. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, vẫn cần lưu ý một số yếu tố có thể tác động đến tỷ giá trong những tháng cuối năm, trong đó có căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, diễn biến giá dầu và các chính sách thuế quan mới từ phía Mỹ.

Một yếu tố đáng chú ý khác là dù nhập siêu tăng, tỷ giá lại không chịu áp lực quá lớn . Theo ông Hiếu, điều này cho thấy nguồn ngoại tệ trong hệ thống đang tương đối dồi dào.