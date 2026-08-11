Lãi suất ngân hàng 11/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

ACB tiếp tục đứng đầu

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức lãi suất 7,8%/năm . Đây cũng là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất trong nhóm khảo sát tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, lần lượt đạt 7,6% và 7,7%/năm .

LPBank đứng thứ hai với lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,25%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Tiếp theo là Saigonbank với 7,2%/năm , trong khi Bac A Bank niêm yết 7,1%/năm .

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB .

Như vậy, có 8 ngân hàng đang áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Như vậy, so với mức cao nhất 7,8%/năm của ACB, lãi suất 12 tháng tại Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm .

Ngoài nhóm ngân hàng quốc doanh, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BVBank và OCB cùng ở mức 6,9%/năm , còn Techcombank áp dụng 6,75%/năm .

MB, Sacombank, SHB duy trì mặt bằng trên 6,3%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank đang niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi SHB áp dụng 6,5%/năm .

MB có lãi suất 12 tháng ở mức 6,35%/năm .

Nam A Bank cũng niêm yết 6,6%/năm , BaoViet Bank ở mức 6,5%/năm , còn NCB áp dụng 6,4%/năm .

Đáng chú ý, VPBank đang niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đây là mức cao hơn so với biểu lãi suất trước đó, sau khi ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến ở nhóm kỳ hạn trung hạn.

Nhóm cuối bảng có lãi suất dưới 6%/năm

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm .

Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm , trong khi SeABank niêm yết 5%/năm .

SCB tiếp tục đứng cuối bảng khảo sát với mức 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường tại kỳ hạn 12 tháng hiện là 4,1 điểm phần trăm , tương ứng 7,8%/năm tại ACB và 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 11/8/2026, dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây là lãi suất niêm yết, mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, hình thức gửi và chính sách của từng ngân hàng.