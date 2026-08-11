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Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 8/2026: Mức lãi suất cao nhất là bao nhiêu?

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất tiền gửi tại Sacombank trong tháng 8/2026 có sự phân hóa theo số tiền gửi và hình thức gửi. Đáng chú ý, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 500 triệu đồng trở lên có thể hưởng lãi suất cao nhất 7,1%/năm ở kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi được Sacombank áp dụng, lãi suất huy động có sự khác biệt đáng kể giữa tiền gửi tại quầy và trực tuyến, đồng thời được phân chia theo quy mô khoản tiền gửi.

Trên thị trường, Sacombank hiện niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,6%/năm trong khảo sát ngày 9/8, thấp hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng đang dẫn đầu ở kỳ hạn này.

Lãi suất tại quầy cao nhất 6,9%/năm

Đối với tiền gửi VND tại quầy, Sacombank áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm cho các khoản tiền gửi dưới 1 tháng.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng, lãi suất được phân hóa theo số tiền gửi. Khách hàng gửi dưới 500 triệu đồng nhận lãi suất 4,5%/năm; khoản từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng hưởng 4,6%/năm, trong khi tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên được hưởng 4,75%/năm.

Từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tăng lên trên 6%/năm. Với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 6,2%/năm. Mức này tăng lên 6,3%/năm đối với khoản từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng và 6,4%/năm với khoản từ 2 tỷ đồng trở lên.

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất lần lượt là 5,9%, 6% và 6,1%/năm theo ba nhóm tiền gửi.

Đáng chú ý, ở kỳ hạn dài 24 và 36 tháng, lãi suất tại quầy được nâng lên mức 6,7%/năm với khoản dưới 500 triệu đồng, 6,8%/năm với khoản từ 500 triệu đến dưới 2 tỷ đồng và 6,9%/năm với khoản từ 2 tỷ đồng trở lên.

Như vậy, mức cao nhất đối với tiền gửi tại quầy hiện là 6,9%/năm.

Biểu lãi suất Sacombank tháng 8/2026

Kỳ hạnTại quầyDưới 500 triệuTại quầy500 triệu-<2 tỷTại quầyTừ 2 tỷOnlineDưới 50 triệuOnline50-<500 triệuOnlineTừ 500 triệu
Dưới 1 tháng0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%
1 tháng4,50%4,60%4,75%4,50%4,60%4,75%
2 tháng4,50%4,60%4,75%4,50%4,60%4,75%
3 tháng4,50%4,60%4,75%4,50%4,60%4,75%
4 tháng4,50%4,60%4,75%4,50%4,60%4,75%
5 tháng4,50%4,60%4,75%4,50%4,60%4,75%
6 tháng6,20%6,30%6,40%6,40%6,60%6,80%
9 tháng6,20%6,30%6,40%6,40%6,60%6,80%
12 tháng5,90%6%6,10%6,60%6,80%7%
18 tháng6%6,10%6,20%6,60%6,80%7%
24 tháng6,70%6,80%6,90%6,90%7%7,1%
36 tháng6,70%6,80%6,90%6,90%7%

7,1%

Đơn vị: %/năm. Lãi suất trong bảng là mức niêm yết, có thể thay đổi theo từng thời điểm và điều kiện áp dụng.

﻿Gửi online từ 500 triệu đồng, lãi suất lên 7,1%/năm

Kênh trực tuyến tiếp tục có mặt bằng lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy.

Với khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng, Sacombank áp dụng lãi suất 4,5%/năm cho các kỳ hạn 1-5 tháng. Từ 6-11 tháng, mức lãi suất tăng lên 6,4%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng đạt 6,6%/năm.

Ở kỳ hạn dài, lãi suất tiếp tục tăng lên 6,9%/năm cho cả 24 và 36 tháng.

Đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng là 4,6%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng được hưởng 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 12-18 tháng ở mức 6,8%/năm.

Tại kỳ hạn 24 và 36 tháng, lãi suất tăng lên 7%/năm.

Trong khi đó, nhóm khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên được áp dụng biểu lãi suất cao nhất. Các kỳ hạn 1-5 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 6,8%/năm.

Đáng chú ý, kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng đều được Sacombank niêm yết ở mức 7%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng.

Mức cao nhất 7,1%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên ở kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Như vậy, khách hàng ưu tiên mức lãi suất cao nhất tại Sacombank hiện có thể cân nhắc gửi online từ 500 triệu đồng, kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng, với lãi suất niêm yết 7,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng 10/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Tin Vũ

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