Lãi suất ngân hàng 10/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

ACB vẫn giữ mức lãi suất cao nhất

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục đứng đầu với lãi suất 7,8%/năm . Đây cũng là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lần lượt đạt 7,6% và 7,7%/năm .

LPBank đứng thứ hai với mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,25%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Tiếp theo là Saigonbank với 7,2%/năm , Bac A Bank ở mức 7,1%/năm .

Nhóm niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB . Như vậy, có 8 ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất từ 7%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng.

Đáng chú ý, mức lãi suất 7%/năm không chỉ xuất hiện ở kỳ hạn 12 tháng. MBV, VCBNeo cũng niêm yết 7%/năm ở cả kỳ hạn 6, 9 và 18 tháng; trong khi LPBank duy trì mức trên 7%/năm ở các kỳ hạn từ 6-18 tháng.

Big4 tiếp tục cùng niêm yết 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng áp dụng 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

So với mức cao nhất 7,8%/năm tại ACB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm .

Ngoài nhóm ngân hàng quốc doanh, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BVBank và OCB cùng ở mức 6,9%/năm, trong khi Techcombank áp dụng 6,75%/năm.

MB, Sacombank, SHB niêm yết từ 6,35-6,6%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank đang niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,6%/năm , còn SHB áp dụng 6,5%/năm .

MB niêm yết 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở nhóm này, mức chênh lệch không quá lớn. So với Big4, lãi suất 12 tháng của Sacombank thấp hơn 0,2 điểm phần trăm, SHB thấp hơn 0,3 điểm phần trăm và MB thấp hơn 0,45 điểm phần trăm.

Nam A Bank cũng áp dụng 6,6%/năm, trong khi BaoViet Bank và SHB cùng ở mức 6,5%/năm.

Nhóm lãi suất dưới 6,5%/năm

NCB niêm yết 6,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. ABBank và TPBank cùng áp dụng 6,25%/năm .

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm , trong khi VPBank hiện áp dụng 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở các ngân hàng có mức thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm , còn SeABank niêm yết 5%/năm .

SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Khoảng cách lãi suất cao nhất và thấp nhất là 4,1 điểm phần trăm

Tính theo kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện là 7,8%/năm tại ACB, trong khi mức thấp nhất là 3,7%/năm tại SCB. Chênh lệch giữa hai mức lên tới 4,1 điểm phần trăm .

Nhìn chung, biểu lãi suất ngày 10/8 cho thấy thị trường vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định. Nhóm ngân hàng có lãi suất cao tiếp tục giữ mặt bằng từ 7%/năm trở lên, trong khi Big4 duy trì mức 6,8%/năm và các ngân hàng còn lại phân bổ khá rộng từ dưới 4% đến gần 7%/năm.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 10/8/2026 , dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây là lãi suất niêm yết , mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, hình thức gửi và chính sách của từng chi nhánh ngân hàng.