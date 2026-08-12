Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 12/8, một cổ phiếu ngân hàng tăng 40% ngay khi mở cửa

| | Tài chính - ngân hàng

Sáng 12/8, một cổ phiếu ngân hàng tăng 40% ngay khi mở cửa

Đây là phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu này trên sàn UPCoM.

Sáng nay 12/8, cổ phiếu PCB của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức giao dịch trên UPCoM, giá tham chiếu cho phiên giao dịch đầu tiên là 10.000 dồng/cp.

Với biên độ +/-40% trong phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM, giá sàn và giá trần tương ứng là 6.000 - 14.000 đồng/cp.

Cổ phiếu này tăng vọt ngay khi lên sàn UPCoM, ngay thời điểm mở cửa giao dịch, PCB tăng kịch trần lên 14.000 đồng/cp (+40%). Đà tăng thu hẹp dần về sau, ghi nhận mức tăng 10 - 12%.

Trước đó, theo Quyết định số 947/QĐ-SGDHN do HNX ban hành, PVcomBank được chấp thuận đăng ký giao dịch toàn bộ 900 triệu cổ phiếu phổ thông trên hệ thống giao dịch UPCoM với mã chứng khoán PCB. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch tính theo mệnh giá đạt 9.000 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thị trường có tổng cộng 27 cổ phiếu ngân hàng đang được giao dịch trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM. Sự gia nhập của PVcomBank trong thời gian tới sẽ chính thức đưa mã PCB trở thành cổ phiếu ngân hàng thứ 28 giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung.﻿

Về kết quả kinh doanh của PVcomBank, báo cáo tài chính quý 2/2026 vừa được công bố ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ. Tổng tài sản ngân hàng tăng 5,6%, đạt 278.431 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7%, đạt 162.401 tỷ đồng. Tiền gưi của khách hàng giảm 0,72%, xuống 200.097 tỷ đồng.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 12/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 12/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng Nổi bật

Vì sao giá USD lao dốc?

Vì sao giá USD lao dốc? Nổi bật

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay, tung gói tín dụng ưu đãi

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay, tung gói tín dụng ưu đãi

09:37 , 12/08/2026
BVBank tung gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỷ đồng dành cho SME, lãi suất thấp hơn ít nhất 1%/năm so với mặt bằng chung

BVBank tung gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỷ đồng dành cho SME, lãi suất thấp hơn ít nhất 1%/năm so với mặt bằng chung

08:21 , 12/08/2026
Thêm ngân hàng giảm lãi suất từ hôm nay 12/8/2026

Thêm ngân hàng giảm lãi suất từ hôm nay 12/8/2026

08:05 , 12/08/2026
Infographics: Kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035

Infographics: Kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035

06:20 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên