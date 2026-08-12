Infographics: Kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035

Kế hoạch phát triển Tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035 với mục tiêu nhằm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế; đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

12-07-2026

01-07-2026