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Một Phó Tổng giám đốc ngân hàng xin từ nhiệm sau 3 tháng nhậm chức

| | Tài chính - ngân hàng

Bà Vũ Thị Phương vừa xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc KienlongBank sau 3 tháng nhậm chức. HĐQT ngân hàng đã chấp thuận miễn nhiệm bà theo nguyện vọng cá nhân, quyết định có hiệu lực từ ngày 7/8/2026.

Bà Vũ Thị Phương nhận quyết định bổ nhiệm hồi tháng 5/2026.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - HoSE: KLB) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị ngân hàng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Thị Phương kể từ ngày 7/8/2026, theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi miễn nhiệm, bà Vũ Thị Phương không còn là người nội bộ của KienlongBank. Ngân hàng cho biết bà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, sổ sách và tài sản đang quản lý theo quy định.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra chỉ sau 3 tháng sau khi bà Phương chính thức đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc KienlongBank.

Trước đó, ngày 5/5/2026, KienlongBank công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương vào Ban Điều hành.

Sau khi bà Phương từ nhiệm, Ban điều hành KienlongBank còn lại 7 thành viên với ông Trần Hồng Minh là Tổng Giám đốc.

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Quang Hưng

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