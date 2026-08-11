Lãi suất cho vay gây chú ý

Lãi suất cho vay hạ nhiệt

Sau giai đoạn lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng có xu hướng tăng, thị trường bắt đầu ghi nhận những động thái điều chỉnh theo hướng giảm. Diễn biến này được kỳ vọng tạo thêm dư địa để các ngân hàng hạ chi phí vốn, qua đó giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Đáng chú ý, một số ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất cho vay trong tháng 8. Ngân hàng NCB vừa giảm 0,5% lãi suất cho vay đối với toàn bộ các gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, áp dụng từ ngày 10/8/2026.

Với khách hàng cá nhân, mức lãi suất ưu đãi mới được áp dụng cho nhiều khách hàng có nhu cầu vay phục vụ sản xuất - kinh doanh, mua nhà riêng lẻ và tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Sau điều chỉnh, lãi suất thấp nhất còn 8,49%/năm.

Sau khi lãi suất huy động giảm, nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay.

Với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng giảm đồng loạt 0,5% cho tất cả kỳ hạn vay. Lãi suất ngắn hạn trong 3 tháng đầu được áp dụng ở mức 10%/năm.

Không chỉ các ngân hàng thương mại chủ động giảm lãi suất, ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước cũng đang thúc đẩy các chương trình tín dụng ưu đãi hướng vào những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, ngay trong tháng 8, nhiều ngân hàng triển khai chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng. Những động thái trên cho thấy mặt bằng lãi suất cho vay đang có xu hướng được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Trần Văn Hiển - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - cho biết, điều quan trọng nhất phải xem việc hấp thụ vốn ra sao. “Vẫn phải chờ xem giải ngân thế nào. Khi giải ngân rồi thì mới đánh giá được mức lãi suất đã giảm có thực sự tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp hay không”, ông Hiển nói.

Theo ông Hiển, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề không chỉ nằm ở lãi suất mà còn là điều kiện tiếp cận vốn. Nếu ngân hàng giảm lãi suất nhưng đồng thời thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng, những doanh nghiệp có hồ sơ tài chính yếu hoặc mức độ rủi ro cao vẫn sẽ khó vay vốn.

Khó kỳ vọng lãi suất giảm nhanh

TS. Châu Đình Linh - giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM - cho P V Tiền Phong biết, để đánh giá xu hướng lãi suất thời gian tới cần nhìn tổng thể thanh khoản của hệ thống ngân hàng, chiến lược huy động vốn của từng ngân hàng và tương quan giữa huy động với cho vay. Hiện tại, nhu cầu tín dụng đang ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đẩy mạnh giải ngân cho các công trình, dự án. Khi nhu cầu vốn tăng nhanh hơn nguồn vốn huy động, khoảng cách giữa huy động và cho vay sẽ tạo sức ép lên lãi suất.

TS. Châu Đình Linh - giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

“Thanh khoản của các ngân hàng hiện phân hóa. Những ngân hàng lớn bắt đầu có sự dò dẫm, trong khi một số ngân hàng quy mô trung bình và nhỏ đang chịu áp lực thanh khoản nên phải đẩy lãi suất lên để huy động vốn”, ông Linh phân tích và nói điều này cũng lý giải vì sao dù một số ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, chưa thể kỳ vọng mặt bằng lãi suất trên toàn thị trường giảm.

Trong bối cảnh đó, xu hướng giảm lãi suất huy động và cho vay nếu được mở rộng sẽ tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để lãi suất thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng, việc giảm lãi suất cần đi cùng với khả năng tiếp cận vốn và giải ngân thực tế.

Về dài hạn, TS. Châu Đình Linh cho rằng, không nên để hệ thống ngân hàng trở thành nguồn vốn gần như duy nhất cho các dự án lớn, đặc biệt là các dự án có nhu cầu vốn trung và dài hạn. Thị trường trái phiếu, cổ phiếu cần được phát triển mạnh hơn để chia sẻ gánh nặng cung ứng vốn với hệ thống ngân hàng.



