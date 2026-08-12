Ông Lê Quốc Nghị sẽ thôi làm Thành viên HĐQT BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID) vừa thông báo về việc ông Lê Quốc Nghị sẽ thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị BIDV từ ngày 1/10/2026. Lý do nghỉ việc là để hưởng chế độ hưu trí.

Ông Lê Quốc Nghị sinh năm 1965, bắt đầu là việc tại BIDV từ năm 2025, được bầu làm Ủy viên HĐQT từ ngày 26/4/2025. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, từ ngày 1/7/2026, ông Phan Đức Tú (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) cũng đã nghỉ hưu theo chế độ. ﻿

Hiện Hội đồng quản trị BIDV có 11 thành viên, trong đó có 1 ủy viên độc lập. Chủ tịch HĐQT là ông Lê Ngọc Lâm. Các Ủy viên HĐQT gồm ông Hoàng Việt Hùng, ông Kim Sang Soo, ông Trần Xuân Hoàng, ông Ngô Văn Dũng, ông Phạm Quang Tùng, ông Lê Kim Hòa, ông Đặng Văn Tuyên, ông Quách Hùng Hiệp, ông Lê Quốc Nghị, ông Nguyễn Văn Thành (thành viên HĐQT độc lập).