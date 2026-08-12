Một ngân hàng vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến tại các kỳ hạn từ 6-60 tháng.

Theo biểu lãi suất mới được VCBNeo công bố, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm, từ 7%/năm lên 7,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 12-60 tháng tăng 0,8 điểm phần trăm, từ 7%/năm lên 7,8%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đang được VCBNeo niêm yết.

Sau điều chỉnh, VCBNeo áp dụng mức lãi suất 7,5%/năm cho các kỳ hạn 6, 7, 8, 9, 10 và 11 tháng; trong khi các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24, 36, 48 và 60 tháng cùng hưởng lãi suất 7,8%/năm.

Ở các kỳ hạn ngắn, ngân hàng giữ nguyên lãi suất. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng được áp dụng mức 4,75%/năm, không thay đổi so với trước. Đây là mức trần lãi suất tiền gửi theo quy định hiện hành đối với nhóm kỳ hạn dưới 6 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ﻿VCBNeo

Với mức 7,8%/năm, VCBNeo hiện nằm trong nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trên thị trường.

Theo đó, lãi suất 7,8%/năm hiện tương đương mức cao nhất được ACB niêm yết trên kênh huy động trực tuyến trong thời gian gần đây.

Điểm đáng chú ý là VCBNeo áp dụng 7,8%/năm trên diện rộng cho các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24, 36, 48 và 60 tháng. Trong khi đó, tại nhiều ngân hàng khác, mức lãi suất trên 7% thường được áp dụng cho một số kỳ hạn nhất định hoặc đi kèm điều kiện về số tiền gửi, sản phẩm và phương thức gửi.

Ở kỳ hạn 6-11 tháng, mức 7,5%/năm của VCBNeo cũng đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Theo ghi nhận trên thị trường, số ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên vẫn tương đối hạn chế.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh từ ngày 11/8, VCBNeo đã đưa biểu lãi suất huy động trực tuyến lên một mặt bằng mới, với mức cao nhất 7,8%/năm, qua đó trở thành một trong những ngân hàng đang trả lãi suất tiền gửi cao nhất đối với khách hàng gửi online.