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Một ngân hàng vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng này vừa tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến, đưa mức cao nhất lên 7,8%/năm. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,5 điểm %, trong khi các kỳ hạn 12-60 tháng tăng tới 0,8 điểm %.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến tại các kỳ hạn từ 6-60 tháng.

Theo biểu lãi suất mới được VCBNeo công bố, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm, từ 7%/năm lên 7,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 12-60 tháng tăng 0,8 điểm phần trăm, từ 7%/năm lên 7,8%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đang được VCBNeo niêm yết.

Sau điều chỉnh, VCBNeo áp dụng mức lãi suất 7,5%/năm cho các kỳ hạn 6, 7, 8, 9, 10 và 11 tháng; trong khi các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24, 36, 48 và 60 tháng cùng hưởng lãi suất 7,8%/năm.

Ở các kỳ hạn ngắn, ngân hàng giữ nguyên lãi suất. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng được áp dụng mức 4,75%/năm, không thay đổi so với trước. Đây là mức trần lãi suất tiền gửi theo quy định hiện hành đối với nhóm kỳ hạn dưới 6 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ﻿VCBNeo

Với mức 7,8%/năm, VCBNeo hiện nằm trong nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trên thị trường.

Theo đó, lãi suất 7,8%/năm hiện tương đương mức cao nhất được ACB niêm yết trên kênh huy động trực tuyến trong thời gian gần đây.

Điểm đáng chú ý là VCBNeo áp dụng 7,8%/năm trên diện rộng cho các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24, 36, 48 và 60 tháng. Trong khi đó, tại nhiều ngân hàng khác, mức lãi suất trên 7% thường được áp dụng cho một số kỳ hạn nhất định hoặc đi kèm điều kiện về số tiền gửi, sản phẩm và phương thức gửi.

Ở kỳ hạn 6-11 tháng, mức 7,5%/năm của VCBNeo cũng đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Theo ghi nhận trên thị trường, số ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên vẫn tương đối hạn chế.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh từ ngày 11/8, VCBNeo đã đưa biểu lãi suất huy động trực tuyến lên một mặt bằng mới, với mức cao nhất 7,8%/năm, qua đó trở thành một trong những ngân hàng đang trả lãi suất tiền gửi cao nhất đối với khách hàng gửi online.

Lãi suất ngân hàng 11/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Quang Hưng

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