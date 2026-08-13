9Pay hợp tác với NAPAS triển khai thanh toán xuyên biên giới qua VietQR Global, chuẩn bị tích hợp trên Loa TingTing và 9PayPOS

Trong chiến lược phát triển hệ sinh thái thanh toán All-in-one dành cho du lịch, 9Pay xây dựng nền tảng thanh toán hợp nhất, kết nối các giải pháp thanh toán trực tuyến, thanh toán tại điểm bán và thanh toán xuyên biên giới trên cùng một hệ thống. Từ cổng thanh toán, Payment link đến 9PayPOS, Loa TingTing doanh nghiệp chỉ cần một nền tảng để quản lý mọi nhu cầu thanh toán của khách hàng trong nước và quốc tế. Trong đó, VietQR Global chính là mắt xích quan trọng hoàn thiện hạ tầng thanh toán này.

Hiện tại, VietQR Global đã được tích hợp trên Cổng thanh toán và Payment Link, cho phép khách du lịch và khách lưu trú quốc tế có thể thanh toán tức thời bằng cách quét mã QRcode bằng chính ví điện tử hoặc app ngân hàng của quốc gia mình với chi phí tối ưu hơn so với các phương thức thanh toán đã quen thuộc trước đây mà không phải lo tính toán về tỉ giá. Trong thời gian tới, 9Pay sẽ hoàn thành việc tích hợp trên Loa TingTing và 9PayPOS.

Nền tảng thanh toán số của 9Pay được xây dựng trên hạ tầng công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế như PCI DSS Level 1, ISO/IEC 27001:2022 cùng các quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động trung gian thanh toán và bảo vệ dữ liệu người dùng. Mới đây, giải pháp này cũng được ghi nhận bởi giải thưởng Sao Khuê hạng mục Kinh tế số, Giao dịch số - giải thưởng uy tín được trao bởi Bộ Khoa học và Công Nghệ,

Đối với doanh nghiệp, VietQR Global không chỉ mở rộng khả năng phục vụ khách quốc tế mà còn giúp rút ngắn thời gian triển khai, tiết giảm chi phí đầu tư hạ tầng và đơn giản hóa quy trình vận hành. Với eKYC doanh nghiệp 100% trực tuyến, các đơn vị có thể hoàn tất đăng ký và được phê duyệt trong vòng 24 giờ. Đặc biệt, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ - lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong hệ sinh thái du lịch Việt Nam - chỉ cần sử dụng mã QR để chấp nhận thanh toán quốc tế mà không cần đầu tư máy POS chấp nhận thẻ quốc tế hay đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý phức tạp.

Bên cạnh đó, 9Pay còn cung cấp ứng dụng quản lý và dashboard phân tích thông minh, cho phép theo dõi doanh thu, thống kê chi tiết tệp khách hàng quốc tế theo quốc gia, tỷ trọng chi tiêu và hành vi thanh toán. Từ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hoạt động kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng.

Ngoài lợi thế về công nghệ, giải pháp còn có mức chi phí cạnh tranh cùng ưu đãi dành cho các đơn vị đăng ký sử dụng giải pháp trong tháng đầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận phương thức thanh toán xuyên biên giới và mở rộng cơ hội đón khách quốc tế.

Ông Vũ Ngọc, COO của 9Pay, chia sẻ: "Du lịch không chỉ cần những điểm đến hấp dẫn mà còn cần một trải nghiệm thanh toán hiện đại, thuận tiện và không gián đoạn. Bằng việc tích hợp VietQR Global, 9Pay đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán All-in-one dành cho du lịch, bắt đầu từ kết nối với các nước láng giềng. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu mở rộng giải pháp thanh toán bằng quét mã QR cho các doanh nghiệp lữ hành, các đối tác thanh toán tại thị trường Mỹ, châu Âu, Ấn Độ… Chúng tôi hướng đến việc xây dựng một hạ tầng thanh toán xuyên biên giới mở, nơi khách quốc tế có thể thanh toán bằng phương thức quen thuộc của mình. Đó là nền tảng để nâng cao trải nghiệm của du khách, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận khách hàng toàn cầu một cách an toàn, thuận tiện và hiệu quả."

Hiện tại, giải pháp VietQR Global đang hỗ trợ du khách từ các thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, Hàn Quốc và Singapore. Mạng lưới này sẽ tiếp tục được mở rộng sang Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và các thị trường trọng điểm khác trong thời gian tới.

Việc triển khai VietQR Global cũng từng bước hiện thực hóa mục tiêu của 9Pay trở thành một trung tâm thanh toán, kết nối giữa thị trường Việt Nam và quốc tế. Khi trải nghiệm thanh toán trở nên thuận tiện hơn, Việt Nam không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho du khách mà còn gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực ngày càng mạnh mẽ.

9Pay kỳ vọng, với sự đồng hành của NAPAS và các đối tác trong nước cũng như quốc tế, VietQR Global sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện với thanh toán số, nơi du khách có thể tận hưởng một hành trình xuyên suốt mà không còn khoảng cách trong trải nghiệm chi tiêu. Hiện tại, không chỉ mảng du lịch mà nền tảng thanh toán xuyên biên giới của 9Pay cũng đang triển khai cho các nhóm ngành có khối lượng giao dịch lớn và đòi hỏi năng lực cung ứng chuẩn quốc tế như thương mại điện tử, streaming…