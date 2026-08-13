Giá USD tự do, ngân hàng giảm mạnh

Ngày 13/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.566 VND/USD, tăng 27 đồng so với mức 25.539 VND/USD của phiên trước.

Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần được xác định ở mức 26.844 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.288 VND/USD.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.870-26.250 VND/USD, giảm 70 đồng ở cả hai chiều mua - bán.

Từ đầu tháng 8 đến nay, giá USD tại Vietcombank đã giảm 240 đồng. Nếu so với cuối năm 2025, giá USD ngân hàng giảm khoảng 130 đồng, tương đương giảm 0,48%.

Tương tự tại nhiều ngân hàng khác như BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB, Sacombank,...giá mua - bán USD hôm nay (13/8) giảm khoảng 60 - 100 đồng so với phiên trước. Theo đó, Techcmbank hiện niêm yết 25.853 - 26.251 VND/USD. Sacombank áp dụng 25.870 - 26.240 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện phổ biến ở mức 26.000 - 26.200 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên hôm qua (12/8) ở mức 26.065 VND/USD, giảm mạnh 65 đồng.

Theo Công ty chứng khoán Vietcap, dù thâm hụt thương mại ở mức cao kỷ lục có thể gây áp lực lên tỷ giá, đà tăng trưởng của vốn FDI giải ngân (tăng 11,8% trong 7 tháng đầu năm 2026) cùng sự ổn định của tỷ giá trên thị trường tự do sẽ góp phần hỗ trợ cho tỷ giá thời gian tới. Trong tháng 7, theo đánh giá của Vietcap, tỷ giá USD đã duy trì ổn định, dao động trong biên độ hẹp 26.254–26.335. Tỷ giá USD liên ngân hàng giảm 0,1%, chốt tháng ở mức 26.296 và gần như không đổi so với cuối năm 2025.

Trong khi đó, nhóm phân tích của chứng khoán MBS cho biết, tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tỷ giá tự do cao hơn tỷ giá liên ngân hàng 1,5%, song tới nay, mức chênh lệch này đã thu hẹp mạnh về - 0,1% khi tỷ giá tự do thấp hơn thị trường chính thức. Sự hạ nhiệt của tỷ giá tự do diễn ra trong bối cảnh giá vàng quốc tế hạ nhiệt, giúp giảm nhu cầu USD phục vụ cho việc nhập khẩu vàng trong nước.

Tuy nhiên, theo quan điểm của MBS, mặc dù đồng nội tệ duy trì vị thế khá ổn định trong thời gian qua, vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới khi đồng USD được kỳ vọng sẽ mạnh lên trong nửa cuối năm nhờ: (1) Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi: lập trường thận trọng của FED về lãi suất, và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo ở mức cao khi thị trường gia tăng kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong 6 tháng cuối năm nay; (2) Với quan điểm cứng rắn về bảo hộ thương mại, chính quyền Tổng thống Trump đã và đang đẩy mạnh việc triển khai điều tra và đưa ra những chính sách tăng thuế đối với hàng hóa quốc tế và yêu cầu các đối tác thu hẹp thặng dư thương mại với Mỹ.

Theo đó, tác động của các chính sách này sẽ là yếu tố hỗ trợ cho đồng USD. Ở chiều ngược lại, đồng VND được kỳ vọng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi: (1) Mặt bằng lãi suất cao trong nước; (2) Dòng vốn đầu tư FDI tích cực; (3) Kỳ vọng thâm hụt thương mại sẽ dần thu hẹp trong 6 tháng cuối năm khi khối lượng nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu trong các tháng đầu năm sẽ chuyển hóa thành hàng hóa khi bước vào mùa cao điểm sản xuất, xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Tổng hợp các yếu tố trên, MBS cho rằng tỷ giá USD đến cuối năm 2026 sẽ dao động trong khoảng 26.800 - 27.000 (tương ứng với mức tăng 2% - 2,8% so với đầu năm).