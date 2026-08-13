Loạt ngân hàng huy động được nguồn vốn lớn từ thị trường quốc tế

Trong 2 năm qua, hàng loạt ngân hàng Việt đã ký kết thành công các khoản vay hợp vốn và phát hành trái phiếu quốc tế với quy mô hàng trăm triệu USD. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của giới đầu tư và các định chế tài chính quốc tế vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Theo giới chuyên gia, huy động vốn quốc tế ngày càng nhiều bởi các ngân hàng trong nước đã từng bước đáp ứng được các tiêu chuẩn quản trị, minh bạch thông tin và an toàn vốn theo thông lệ quốc tế, đồng thời được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nâng hạng hoặc duy trì triển vọng tích cực trong những năm gần đây. Việc xây dựng và công bố các khung tài chính bền vững (Sustainable Finance Framework) phù hợp với chuẩn mực của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA) và Hiệp hội Thị trường cho vay (LMA) cũng giúp các ngân hàng dễ tiếp cận nhóm nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư phát triển và các định chế tài chính đa phương vốn đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe.

Bên cạnh yếu tố uy tín, nhu cầu vốn trung dài hạn tăng cao trong khi cơ cấu huy động trong nước vẫn nghiêng nhiều về kỳ hạn ngắn cũng là động lực khiến các ngân hàng chủ động tìm đến thị trường vốn quốc tế, nơi có thể thu xếp được những gói vốn quy mô lớn, kỳ hạn dài mà thị trường nội địa khó đáp ứng.

Cuối tháng 7 vừa qua, HDBank đã ghi dấu ấn với khoản vay hợp vốn xã hội trị giá 721 triệu USD, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Standard Chartered đồng thu xếp, vượt 60% so với mục tiêu ban đầu và được xem là khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 1/2026, HDBank đã phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế với sự tham gia của IFC, FMO và BII. Trong khi năm 2025, nhà băng này từng huy động 215 triệu USD từ SMBC, FinDev Canada và JICA vào cuối tháng 7.

Tại VPBank cuối tháng 6/2026, ngân hàng ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD với sự tham gia của 15 định chế tài chính quốc tế, cao hơn mức dự kiến thu xếp ban đầu là 1,2 tỷ USD. Khoản vay tập trung vào mở rộng tín dụng cho lĩnh vực xanh và xã hội.﻿

Một ngân hàng khác cũng năng động trong việc huy động vốn quốc tế thời gian gần đây là Nam A Bank. Ngân hàng này vừa chính thức ký kết thỏa thuận tín dụng quốc tế với SIFEM AG và tiếp cận thêm nguồn vốn từ các quỹ do responsAbility Investments AG quản lý, nâng tổng quy mô dòng vốn thu hút thành công từ đầu năm đến nay lên gần 350 triệu USD.

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, BIDV huy động thành công khoản vay bền vững trị giá 250 triệu USD do ADB thu xếp chính cùng sự đồng tài trợ của JICA, Chính phủ Canada và một số ngân hàng khu vực.

Trước đó trong năm 2025, nhiều ngân hàng khác cũng đã thành công ký kết các khoản vay quốc tế giá trị lớn. Chẳng hạn như tháng 11/2025, MB ký kết thành công khoản vay hợp vốn xanh trị giá 500 triệu USD, tăng so với mức chào ban đầu chỉ 300 triệu USD nhờ nhu cầu đăng ký từ 22 định chế tài chính tại châu Á, châu Âu và Trung Đông vượt 200% mục tiêu, do ANZ, Mashreqbank, Maybank Securities, OCBC và Standard Chartered đồng thu xếp.

Năm 2025, TPBank nhận khoản tín dụng tổng giá trị 220 triệu USD từ hai tổ chức lớn DFC (Mỹ) và JICA (Nhật Bản), thúc đẩy tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các khách hàng có thu nhập thấp tại Việt Nam.

SHB cũng huy động tổng cộng 600 triệu USD thông qua hai thương vụ vay hợp vốn theo chuẩn ESG trong năm 2025, với sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế do SMBC, CTBC, First Abu Dhabi Bank, Mashreq Bank và State Bank of India thu xếp.

Dòng vốn đang ưu tiên những lĩnh vực nào?

Nhìn chung, phần lớn các khoản vốn huy động được từ thị trường quốc tế đều gắn với những lĩnh vực ưu tiên như tín dụng xanh, năng lượng tái tạo, công trình tiết kiệm năng lượng, tài trợ thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó nhiều khoản vay dành riêng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các dự án nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điều này phản ánh rõ chiến lược phát triển bền vững mà các ngân hàng đang theo đuổi, khi hầu hết nguồn vốn ngoại đều được gắn với các tiêu chí quản trị môi trường, xã hội (ESG) và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết, đồng thời góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các nhóm doanh nghiệp yếu thế trong nền kinh tế.

Cùng với việc mở rộng dòng vốn cho phát triển bền vững của nền kinh tế, ngành ngân hàng cũng ngày càng khẳng định vai trò với ngân sách nhà nước và cộng đồng. Theo bảng xếp hạng VNTAX200 - Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, năm 2025 các ngân hàng đã nộp tổng cộng 106.618 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2024, tiếp tục là một trong ba nhóm ngành đóng góp ngân sách nhiều nhất cả nước.