Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng Sửa quy định về sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài Ngọc Lê • 13/08/2026 08:06

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 39/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-NHNN, hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép. Thông tư số 39 có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2026.

Thông tư số 39/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-NHNN, hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép. Ảnh minh họa.

Thông tư mới bổ sung quy định riêng về nguyên tắc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức tín dụng nước ngoài mở tại ngân hàng được phép.

Theo đó, tổ chức tín dụng nước ngoài không cư trú được sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản đồng Việt Nam mở tại các ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến thanh toán, chuyển tiền quốc tế phục vụ cho khách hàng của tổ chức tín dụng nước ngoài đó theo thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng được phép và tổ chức tín dụng nước ngoài; các giao dịch thu, chi theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-NHNN.

Thông tư cũng quy định việc sử dụng tài khoản và các nội dung khác thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng được phép và tổ chức tín dụng nước ngoài trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Một nội dung đáng chú ý khác là Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-NHNN về trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép và người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân.

Theo quy định mới, tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn khách hàng thực hiện các quy định tại Thông tư này; đồng thời, quy định, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổ chức tín dụng được phép phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền qua tài khoản của người không cư trú là tổ chức tín dụng nước ngoài mở tại chính tổ chức tín dụng được phép và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về thanh toán không dùng tiền mặt, pháp luật về quản lý ngoại hối, các quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan khác, Thông tư yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định; xuất trình các giấy tờ, chứng từ theo quy định của tổ chức tín dụng được phép khi thực hiện các giao dịch ngoại hối và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình cho tổ chức tín dụng được phép. Các tổ chức, cá nhân này cũng phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thông tư 39/2026/TT-NHNN đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 của Thông tư 16/2014/TT-NHNN, theo đó Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc NHNN và tổ chức tín dụng được phép chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư.