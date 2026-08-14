Fusion 30: Cách Daikin đưa phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh

Theo khảo sát Voice of the Consumer 2025 của PwC Việt Nam, 69% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, trong khi 96% bày tỏ lo ngại về biến đổi khí hậu. Điều đó cho thấy, bên cạnh chất lượng và giá thành, những tác động của sản phẩm đối với môi trường ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua sắm.

Với những thiết bị có thời gian sử dụng dài như điều hòa không khí, tính bền vững không còn chỉ được đánh giá qua khả năng tiết kiệm điện mà cần được nhìn nhận trên toàn bộ vòng đời, từ thiết kế, sản xuất, vận hành đến thu hồi và xử lý sau sử dụng. Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), việc thu hồi và xử lý không đúng cách môi chất lạnh sau quá trình sử dụng là một trong những nguồn phát thải đáng lưu ý của lĩnh vực làm mát.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp không chỉ được kỳ vọng tạo ra những sản phẩm hiệu quả mà còn phải chịu trách nhiệm với những tác động môi trường trong suốt quá trình tồn tại của sản phẩm. Đây cũng là định hướng Daikin theo đuổi thông qua Fusion 30 - chiến lược phát triển đến năm tài chính 2030, đặt phát triển bền vững làm nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của tập đoàn.

Daikin Vietnam đào tạo khối dịch vụ thu hồi môi chất lạnh theo quy chuẩn

Từ chiến lược đến những mục tiêu có thể đo lường

Fusion 30 là chiến lược tăng trưởng dài hạn của Daikin đến năm tài chính 2030, hướng đến mục tiêu trở thành "Sustainable Company of Choice Worldwide". Chiến lược này được xây dựng trên triết lý giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong đó phát triển kinh doanh và phát triển bền vững được thúc đẩy song hành.

Một trong những chương trình trọng tâm của Fusion 30 là Social Value FY2030 với ba mục tiêu đến năm tài chính 2030, bao gồm giảm 40% lượng phát thải CO₂ trên mỗi đơn vị doanh thu so với năm tài chính 2022, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp điều hòa chất lượng cho 1 tỷ người và nâng tỷ trọng doanh thu từ mảng giải pháp lên 40%. Các mục tiêu này phản ánh cách Daikin tích hợp các giá trị môi trường và xã hội vào chiến lược tăng trưởng dài hạn, thay vì xem phát triển bền vững là một hoạt động tách biệt.

Các mục tiêu này cho thấy định hướng mở rộng vai trò của Daikin từ cung cấp thiết bị sang phát triển các giải pháp toàn diện hơn về chất lượng không khí và hiệu quả năng lượng. Đồng thời, đây cũng là xu hướng của nhiều doanh nghiệp toàn cầu khi các nỗ lực vì môi trường ngày càng được đánh giá bằng những kết quả cụ thể thay vì chỉ dừng ở các cam kết.

Chuyển đổi 100% sang R32 là một bước đi trong lộ trình phát triển bền vững của Daikin.

Từ định hướng toàn cầu đến hành động tại Việt Nam

Với Daikin, Fusion 30 cho thấy phát triển bền vững không dừng ở các cam kết hay sáng kiến đơn lẻ, mà được tích hợp vào toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, từ định hướng chiến lược, phát triển sản phẩm đến các giải pháp giảm phát thải trong thực tế. Đây cũng là cách doanh nghiệp chuẩn bị cho những kỳ vọng ngày càng cao của thị trường về một mô hình tăng trưởng gắn với trách nhiệm môi trường.

Bên cạnh việc quản lý môi chất lạnh sau sử dụng, định hướng phát triển bền vững của Daikin còn được phản ánh ngay từ quá trình phát triển sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất làm mát hay tiết kiệm điện, mỗi thế hệ điều hòa mới đều hướng đến tối ưu đồng thời nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí và khả năng quản lý năng lượng nhằm mang lại môi trường sống khỏe mạnh và hiệu quả hơn.

Thế hệ điều hoà dân dụng mới của Daikin tối ưu đồng thời nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí và hiệu quả năng lượng.

Sự thay đổi này cũng khiến mỗi lựa chọn của người tiêu dùng mang ý nghĩa rộng hơn một quyết định mua sắm đơn thuần. Khi ưu tiên những doanh nghiệp theo đuổi mô hình phát triển bền vững, người dùng cũng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của toàn ngành theo hướng giảm phát thải và tạo ra giá trị dài hạn. Với Daikin, Fusion 30 chính là nền tảng để hiện thực hóa định hướng đó thông qua những mục tiêu và hành động cụ thể.